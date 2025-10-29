Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası kararını beklenirken, açıklama geldi. ABD Merkez Bankası , 2025 yılının yedinci toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,75 ila 4,00 aralığına çekti.

Fed'den yapılan açıklamada, kararın 2'ye karşı 10 oyla alındığı belirtildi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran'ın 50 baz puanlık faiz indiriminden, Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid'in ise politika faizinin sabit tutulmasından yana olduğu için karşı oy kullandıkları bildirildi.

Mevcut göstergelerin ekonomik faaliyetin ılımlı hızda büyüdüğünü gösterdiği ifade edilen açıklamada, istihdam artışlarının bu yıl yavaşladığı, işsizlik oranının biraz yükselse de ağustosa kadar düşük seyrettiği ve daha yeni göstergelerin de bu gelişmelerle uyumlu olduğu aktarıldı.

Açıklamada, enflasyonun yılın başından bu yana yükseldiği ve hala bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi.

Ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret edilen açıklamada, son aylarda istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığı aktarıldı.

Açıklamada, bankanın hedeflerini desteklemek ve risk dengesindeki değişim göz önünde bulundurularak federal fon oranı hedef aralığının 25 baz puan düşürülerek yüzde 3,75-4 aralığına indirilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Ayrıca açıklamada, bilanço küçültme sürecinin 1 Aralık itibarıyla sonlandırılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.