Fed faiz toplantısı ne zaman? Kasımda faiz toplantısı olacak mı?

ABD Merkez Bankası (Fed), son iki toplantıda toplam 50 baz puanlık faiz indirimi yaparak piyasaların odağına yeniden yerleşti. Hükümetin hâlâ kapalı olduğu bir dönemde yatırımcıların gözü Fed’in açıklamalarına çevrilirken, “Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?” ve “Kasımda faiz toplantısı olacak mı?” soruları yoğun şekilde aranıyor. Piyasaları yakından ilgilendiren bu süreçte, faiz kararının altın, dolar, bitcoin ve borsalar üzerindeki olası etkileri de merak ediliyor.

FED TOPLANTISI BU AY YAPILACAK MI?

Kamuoyunda Kasım ayında Fed toplantısı yapılıp yapılmayacağı araştırılsa da açıklanan takvime göre Fed, Kasım ayında toplantı düzenlemeyecek. Bu nedenle ekonomistler ve yatırımcılar gözünü doğrudan Aralık ayındaki kritik toplantıya çevirmiş durumda.

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Yılın son Fed toplantısı 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Merak edilen “Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?” sorusunun cevabı ise net:

Fed faiz kararı 10 Aralık saat 22.00’de duyurulacak.

FED FAİZ BEKLENTİSİ: PİYASA NE ÖNGÖRÜYOR?

Piyasalarda faiz indiriminin devam edip etmeyeceğine yönelik beklentiler oldukça dengeli. Son görünüm şu şekilde:

Faiz Aralığı Beklenti %3,50 – %3,75 %50,8 %3,75 – %4,00 %49,2

Dağılımın bu kadar yakın olması Fed’in alacağı kararın piyasalar üzerinde güçlü hareketlere yol açabileceğini gösteriyor. Fed faiz beklentisi bu nedenle yatırımcılar tarafından her gün yakından izleniyor.

SON FAİZ KARARINDA NE OLMUŞTU?

Fed son toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan indirerek faiz aralığını %3,75 - %4,00 seviyesine çekmişti. Ayrıca iskonto oranı da 0,25 puan düşürülerek %4,00'e indirildi.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise kararın uzun yıllar sonra ilk kez hem şahin hem de güvercin kanattan muhalefet oyları almasıydı. Yönetim Kurulu üyesi Stephen Miran daha güçlü bir indirim, yani 50 baz puan talep ederken; Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid ise faizlerin sabit tutulması yönünde oy kullanmıştı.

FAİZLER DÜŞECEK Mİ?

Piyasa fiyatlamalarına bakıldığında Fed’in Aralık toplantısında yeni bir indirim yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor. Beklentiler birbirine çok yakın olduğu için Fed’in vereceği mesajlar, basın toplantısında kullanılacak ton ve ekonomik görünüm raporları kritik rol oynayacak.

Bu kapsamda “Fed faiz kararı altını doları bitcoini borsaları nasıl etkiler?” sorusu da yeniden gündeme taşınıyor.

Fed faiz kararı altını nasıl etkiler?

Faiz indirimi beklentisi genellikle ons altını destekler. Son iki toplantıda yapılan toplam 50 baz puanlık indirim altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini güçlendirmişti.

Fed faiz kararı doları nasıl etkiler?

Faiz indirimi dolar endeksinde zayıflamaya yol açabilse de piyasalar çoğu zaman kararın tonuna göre anlık volatilite yaşayabilir.

Fed faiz kararı bitcoin’i nasıl etkiler?

Kripto piyasaları Fed’in gevşeme sinyallerini genellikle pozitif karşılar. Faiz düşüşü ile likidite artışı arasında kurulan ilişki Bitcoin gibi varlıklara talebi artırabilir.

Fed faiz kararı borsaları nasıl etkiler?

Borsalar çoğu zaman faiz indirimi dönemlerinde olumlu tepkiler verir. Ancak enflasyonun seyri ve Fed’in söylemi bu etkiyi değiştirebilir.

FED FAİZ KARARI TAKVİMİ

Açıklanan resmi takvime göre yılın son toplantıları şu şekildedir:

9-10 Aralık: Yılın son toplantısı

Yılın son toplantısı Faiz kararı açıklanma saati: 10 Aralık 22.00

FED TOPLANTISI HAKKINDA EN ÇOK SORULAN SORULAR

Kasım ayında toplantı yapılmayacak olması piyasaların tüm odağını Aralık ayındaki kritik karara kaydırmış durumda. Fed’in 10 Aralık saat 22.00’de açıklayacağı faiz kararı, altın, dolar, bitcoin ve borsalar üzerinde belirleyici olacak. Bu nedenle yatırımcıların Fed faiz kararı takvimini takip etmesi ve Fed’in yönlendirmelerini yakından izlemesi büyük önem taşıyor.