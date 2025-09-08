'Fed faizi 50 baz puan indirecek' beklentisi

Standard Chartered, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayındaki toplantısında faizi 50 baz puan indirmesini beklediğini açıkladı. Banka, daha önce 25 baz puanlık bir indirim öngörüyordu ancak ağustos ayı istihdam verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla tahminini güncelledi.

İŞSİZLİK ORANI 4 YILIN ZİRVESİNE YAKLAŞTI

Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD’de istihdam artışı ağustosta keskin şekilde yavaşlarken işsizlik oranı yüzde 4,3’e yükseldi. Bu oran, son dört yılın en yüksek seviyelerine yaklaşarak iş gücü piyasasında zayıflamanın net bir işareti oldu. Standard Chartered, “Emek piyasası altı haftadan kısa sürede güçlüden zayıfa döndü” değerlendirmesini yaptı.

GEÇEN YILKİ ADIMLA BENZERLİK

Banka, “Ağustos verileri eylül toplantısında 50 baz puanlık telafi edici bir indirimin önünü açtı, bu da geçen yıl aynı dönemde yaşanan gelişmeye benziyor” ifadelerini kullandı. Ancak analistler, böyle bir indirimin ardından piyasaların sonraki kesintilerin hızını fiyatlamakta zorlanabileceğine dikkat çekti.

DİĞER BANKALARIN TAHMİNLERİ

Morgan Stanley ve Deutsche Bank, istihdam raporunun Fed’in eylülde 50 baz puanlık indirime gitmesi için yeterince zayıf olmadığı görüşünde. Ancak bu bankalar, önümüzdeki toplantılarda arka arkaya indirimlerin gündeme gelebileceğini belirtiyor. Barclays ise yılın geri kalan her toplantısında 25 baz puanlık indirim öngörürken, Macquarie aralık için beklediği indirimi ekime çekti. Bank of America da eylül ve aralık aylarında 25’er baz puanlık indirim beklediğini duyurdu.

PİYASALARDA FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

CME FedWatch Tool verilerine göre piyasalar, gelecek hafta 25 baz puanlık indirim olasılığını yüzde 90, 50 baz puanlık indirim ihtimalini ise yüzde 10 olarak fiyatlıyor. Fed Başkanı Jerome Powell geçen ay yaptığı açıklamada, iş gücü piyasasındaki risklere dikkat çekerek eylülde faiz indiriminin mümkün olduğunu belirtmiş ancak enflasyonun hâlâ tehdit oluşturduğunu da vurgulamıştı.

Fed faiz kararı ne zaman?

Fed faiz kararını 17 Eylül Çarşamba günü verecek.