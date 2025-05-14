Fed haziran toplantısı ne zaman ve saat kaçta? Fed faiz indirirse dolar, euro, altın ve Bitcoin ne olur?

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinde geri adım atması ve düşük gelen nisan ayı enflasyonu gözleri ABD Merkez Bankası Fed'in haziran ayında yapacağı toplantıya çevirdi. Peki Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Beklentiler neler? Altın, Bitcoin ve dolar karara nasıl tepki verir? Detaylar şöyle

FED FAİZ İNDİRİRSE ALTIN NE OLUR?

Fed’in faiz indirimi kararı alması, altın için genellikle pozitif bir gelişme anlamına gelir. Çünkü düşük faiz ortamı, faiz getirisi olmayan altını daha cazip hale getirir. Ayrıca faizlerin düşmesi, ABD Doları’nın zayıflamasına neden olabileceğinden, bu da altının yükselişini destekler.

FED FAİZ İNDİRİRSE DOLAR NE OLUR?

Faiz indirimi, dolar endeksinde (DXY) düşüşe neden olabilir. Yatırımcılar daha az faiz getirisi sağlayan dolardan çıkarak riskli varlıklara yönelebilir. Özellikle euro ve gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı dolarda değer kaybı yaşanabilir.

FED FAİZ İNDİRİRSE EURO NE OLUR?

FED’in faiz indirimine gitmesi, ECB'nin (Avrupa Merkez Bankası) bekle-gör tutumu ile birleşirse, EUR/USD paritesinde yukarı yönlü bir hareket görülebilir. Ancak bu yükselişin kalıcı olup olmayacağı, Avrupa ekonomisinden gelecek yeni verilere de bağlı olacaktır.

FED FAİZ İNDİRİRSE BİTCOİN NE OLUR?

Düşük faiz ortamı, riskli varlıklara olan ilgiyi artırır. Bu bağlamda, faiz indirimi kripto para piyasası için de pozitif bir hava yaratabilir. Özellikle Bitcoin gibi öncü dijital varlıklar, yatırımcıların portföylerinde yeniden yer bulabilir.

FED HAZİRAN FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED), merakla beklenen Haziran 2025 faiz kararını 18 Haziran Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'de açıklayacak.