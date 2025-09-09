Fed'in faiz indireceğine yönelik beklentiler Ons altındaki yükselişleri hızlandırdı

Altın fiyatları Salı günü bir rekor daha kırdı. Doların zayıflaması ve tahvil getirilerindeki düşüş, bu ay ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi yapacağına dair artan beklentilerle birlikte altına olan talebi artırdı.

Altın, GMT saatiyle 02:49 itibarıyla yüzde 0,4 yükselerek ons başına 3 bin 651 dolara çıktı. Aralık vadeli ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,4 artışla 3 bin 690,90 dolara yükseldi.

Bloomberg HT'deki habere göre, Piyasa Analisti Tim Waterer, “Fed piyasa beklentilerini karşılayarak birden fazla faiz indirimi yaparsa, buradan sonra altının daha da yükselmesini muhtemelen göreceğiz” diye konuştu.

Waterer, “Kısa vadede potansiyel bir katalizör, ABD enflasyon verilerinin bu hafta beklentilerin altında gelmesi olabilir. Bu durum, Fed’in eylül toplantısında daha güvercin bir duruş sergilemesine yol açabilir ve altının 3 bin 700 dolar hedefine ulaşma isteğini hızlandırabilir” diye ekledi.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) Perşembe günkü toplantısında faizleri sabit bırakması bekleniyor. Fed ise faiz kararını 17 Eylül Çarşamba günü açıklayacak.