Fed'in faiz kararı bekleniyor: Altın nasıl etkilenecek?

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, istihdam piyasasında soğuma sinyalleri sürerken enflasyon baskılarının da kademeli olarak zayıfladığına işaret etti.

ABD'den gelen son ekonomik veriler, tüketici harcamalarının eylül ayında yüzde 0,3 arttığını gösterdi.

Yıllık bazda ise harcamalardaki artış hızı, ağustos ayındaki yüzde 2,9 seviyesinden eylülde yüzde 2,8'e geriledi.

Harcamalardaki bu yavaşlama ve ABD işgücü piyasasındaki soğuma sinyalleri, piyasalarda Fed'in bu hafta faiz oranlarını en az 25 baz puan (yüzde 0,25) indireceği beklentisini güçlendirdi.

TD Securities Emtia Stratejisti Bart Melek, mevcut tabloyu değerlendirerek, "Yatırımcıların faiz indirimi konusundaki kesin beklentisi ve doların zayıflaması, altın fiyatlarını yüksek seviyelerde tutmaya devam ediyor" yorumunda bulundu.

ABD Merkez Bankası (Fed), 9-10 Aralık tarihlerinde toplanarak faiz kararını açıklayacak. FedWatch verilerine göre, piyasalar şu anda yüzde 87 ihtimalle bankanın faiz indirimine gideceğini fiyatlıyor.

GÜMÜŞ'TEKİ YÜKSELİŞ YÜZDE 100'Ü AŞTI

Değerli metaller, tamamlanan haftada Fed'in faiz indirimi beklentilerinden destek bulurken, altın ve platin değer kaybetti, gümüş ve paladyum ise değer kazandı.

Altının ons fiyatı, hafta başında Fed'in faiz indirimi beklentileri ve dolar endeksindeki zayıflamanın etkisiyle son 6 haftanın zirvesi olan 4 bin 254,51 doları test etmesinin ardından, yatırımcıların kar satışlarıyla en düşük 4 bin 163,93 dolara geriledi ve haftayı 4 bin 201,84 dolardan tamamladı.

Buna rağmen analistler ve uluslararası finans kuruluşları, yıl sonuna kadar altının 4 bin 200 ila 4 bin 500 dolar aralığında işlem göreceği yönündeki tahminlerini koruyor. Altının ons fiyatında, tüm zamanların en yüksek seviyesi 4 bin 381,55 olmuştu.

Gümüşün ons fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 102 yükseldi. Altına paralel seyretmesine karşın güçlü alımlarla pozitif ayrışan gümüş, haftanın son işlem gününde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 59,34 doları gördü. Haftayı da tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışı olan 58,38 dolardan tamamladı.

Analistler, gümüşün ons fiyatında, altından ayrışan hızlı yükselişinin, küresel arz sıkışıklığı ve önemli borsalardaki düşük stoklarla ilişkili olabileceğini belirtti.

Değerli metallerde, ons bazında fiyatlar, gümüşte yüzde 2,8, paladyumda yüzde 1,2 değer kazanırken, platinde yüzde 1,5 ve altında yüzde 0,5 değer kaybetti.