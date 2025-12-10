Fed'in faiz kararı sonrası altında hareketlilik: Gram altın rekoruna yaklaştı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ardından altında sert hareketler yaşandı.

Faiz kararının açıklanmasıyla yüzde 1'lik yükseliş ve geri çekilişler yaşayan altının ons fiyatı, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından yerini yükselişe bıraktı ve gün içi en yüksek seviye olan 4.232 dolara kadar yükseldi.

Altının ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak gram altında da yükseliş yaşandı.

24 Ayar Gram altın, kararın açıklanmasının ardından yüzde 1'e yakın değer kazanarak 5.804 liraya çıktı ve 5.822 lira olan tüm zamanların rekor seviyesine yaklaştı.

NE OLMUŞTU?

25 baz puan indirim kararı alan Fed faiz oranını 4,00'ten 3,75'e indirdi.