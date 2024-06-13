Fed'in faiz kararı sonrası dolar/TL'de son durum

Dolar/TL, dün satıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 32,2895'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,3090 seviyesinden işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,3190 liradan, euro 34,9160 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 32,3170 liradan, euro ise 34,9140 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 32,3150 lira, euronun satış fiyatı ise 35,0250 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR FED SONRASI KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, dün ABD'de enflasyonun yavaşlama sinyalleri vermesine karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirim beklentisini 3'ten 1'e indirmesiyle karışık bir seyir izleniyor.

Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında sıkı duruşunu öngörülenden daha uzun süre sürdüreceği endişeleri fiyatlamaları zorlaştırıyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda yüzde 3,3 artışla beklentilerin altında kaldı. Böylece, ülkede enflasyon mayısta, Temmuz 2022'den bu yana ilk kez aylık bazda değişim göstermedi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de mayısta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,4 ile tahminlerin altında arttı. Çekirdek enflasyon aylık bazda Ekim 2023, yıllık bazda Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir hakim olurken, bugün gözler Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerine çevrildi.

Analistler, Almanya'da dün açıklanan TÜFE'nin beklentiler doğrultusunda artmasının ardından ABD'de enflasyon verilerinin yavaşlama sinyalleri vermesiyle artan risk iştahının Avrupa'ya taşındığını dile getirdi.

Asya pay piyasalarında karışık bir seyir öne çıkarken, yarın Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı yatırımcıların odağında olacak.

YURT İÇİNDE SON DURUM

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, kısa vadeli dış borç ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ÜFE verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç, 10.100 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı konut satış istatistikleri

10.00 Türkiye, nisan ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı sanayi üretimi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD mayıs ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)