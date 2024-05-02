Fed'in faiz kararı sonrası dolar ve euro güne nasıl başladı?

Dün alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 32,4833'ten tamamlayan dolar/TL Fed'in faiz kararını sabit tutmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,3490 seviyesinden işlem görüyor. Euro 34,6970 liradan güne başladı.

Fed'in politika faizini beklentiler dahilinde açıklamasının ardından İstanbul serbest piyasada dolar 32,3760 liradan, euro 34,6970 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 32,3740 liradan, euro ise 34,6950 liradan alınıyor.

Salı günü doların satış fiyatı 32,3810 lira, euronun satış fiyatı ise 34,7010 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA FED ETKİSİ

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizi sabit bırakması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin ardından karışık bir seyir izlenirken, bugün yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Dün Fed, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Bankadan yapılan açıklamada, son aylarda yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin sağlanamadığı belirtildi.

Faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell da düzenlediği basın toplantısında, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğinin sinyalini verdi.

Dün, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 0,33 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,34 gerilerken, Dow Jones endeksi ise yüzde 0,23 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün tatil nedeniyle işlem gerçekleşmezken, bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, söz konusu verilerin bölgenin ekonomik aktivitesine ilişkin ipuçları verebileceğini belirterek, Almanya'da imalat sanayi PMI'ın nisanda 42,2 ve Avro Bölgesi'nde de 45,6 olmasının beklendiğini bildirdi.

Öte yandan, euro/dolar paritesi dün yüzde 0,5 artışla 1,0715 seviyesinden günü tamamlamasının ardından bugün önceki kapanışının yüzde hemen üzerinde 1,0720 seviyesinden işlem görüyor.

Asya pay piyasalarında karışık seyir öne çıkarken, Japon yeninin dolar karşısındaki dalgalı seyri dikkati çekiyor.

YURT İÇİNDE SON DURUM

Analistler, bugün yurt içinde ve Avrupa'da imalat sanayi PMI ile ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, dış ticaret dengesi ve fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, nisan ayı imalat sanayi PMI

11.00 Avro Bölgesi, nisan ayı imalat sanayi PMI

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, mart ayı dış ticaret dengesi

17.00 ABD mart ayı fabrika siparişleri