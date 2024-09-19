Fed'in faiz kararı sonrası küresel piyasalarda son durum

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez 50 baz puan indirmesi sonrasında Asya ve Avrupa borsalarında hareketlilik sürüyor.

Asya'da yeni işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, yarın açıklanacak Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı yatırımcıların odağında bulunmayı sürdürüyor.

BoJ'un yarınki açıklamasında faiz oranının yüzde 0,25'te sabit tutması bekleniyor. Banka politika faizini 31 Temmuz 2024'te 15 baz puan artışla yüzde 0,25'e yükseltirken, devlet tahvil alımlarının ise azaltılmasına karar vermişti.

DOLAR PARİTESİNDE YÜKSELİŞ

Fed'in faiz kararının ardından 140,44 seviyesine kadar gerileyen dolar/yen paritesi, günü 0,1 azalışla 142,27 seviyesinden tamamladı. Dolar/yen paritesi yeni günde önceki kapanışın 0,1 üzerinde 142,4 seviyesinde bulunuyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,1 yükselişle 37.155 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 artışla 2.579 puanda kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 primle 2.735 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 kazançla 18.005 puanda seyrediyor.

Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,3 yükselişle 83.161 puanda işlem görüyor.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa borsalarında dün satıcılı bir seyir hakim olurken, bölgede bugün gözler İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi.

BoE'nin bu toplantıda politika faizini sabit tutacağını kesin gözüyle bakılırken, para politikası metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, dün Fed'in faizler 50 baz puan indirmesinin gevşeme döngüsü için küresel bir alan açtığı belirterek, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yıl sonuna kadar atacağı adımlarda daha da güvercinleşebileceğini söyledi.

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Dün, Fed politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına getirdi.

Fed'in projeksiyonlarında yıl sonuna kadar 50 baz puanlık faiz indirebileceği öngörülse de para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar yüzde 80 ihtimalle 75 baz puanlık indirim yapılacağı tahmin ediliyor.