Fed'in faiz kararına 2 üyenin neden karşı çıktığı belli oldu

Fed Yetkilileri Bowman ve Waller, Faiz Kararına Neden Karşı Çıktı?

ABD Merkez Bankası (Fed) Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman ile Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bu haftaki toplantıda faiz indirimi yönünde oy kullanmalarının gerekçesi olarak iş gücü piyasasına dair artan endişeleri gösterdi.

FAİZ KARARINA MUHALEFET

Bowman ve Waller, Fed'in 29-30 Temmuz'da gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizinin sabit tutulması kararına neden karşı çıktıklarına ilişkin açıklama yaptı.

BOWMAN: EKONOMİK ZAYIFLAMAYA KARŞI PROAKTİF ÖNLEM ALINMALI

Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Bowman, ekonomik büyümenin yavaşlaması ve iş gücü piyasasının daha az dinamik hale geldiğine dair işaretler ışığında, para politikasının kademeli olarak nötr seviyeye kaydırılmasını uygun bulduğunu belirtti.

Bowman, böyle bir adımın, ekonomide daha fazla zayıflamaya ve iş gücü piyasasında oluşabilecek zararlara karşı proaktif bir koruma sağlayacağı görüşünü dile getirdi.

"GECİKME, İŞ GÜCÜ PİYASASINDA BOZULMAYA YOL AÇABİLİR"

Bowman, tarife kaynaklı geçici etkiler hariç tutulduğunda enflasyonun hedefe önemli ölçüde yaklaştığını ifade etti. İş gücü piyasasının ise tam istihdama yakın seyrettiğini kaydetti.

Geçici enflasyon yükselişlerinin göz ardı edilmesi gerektiğini savunan Bowman, "Politika faizimizi nötr seviyeye taşımak, hem iş gücü piyasasını destekler hem de hedeflere ulaşmada sorunsuz ilerlemeye yardımcı olur" dedi.

"Harekete geçmekteki gecikmenin, iş gücü piyasasında bozulma ve ekonomik büyümede yavaşlamaya neden olabileceğini görüyorum." ifadesini kullandı.

WALLER: "BEKLE VE GÖR" YAKLAŞIMI FAZLA TEMKİNLİ

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ise, FOMC'deki diğer üyelerin tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerini görmek için benimsediği “bekle ve gör” yaklaşımını saygıyla karşıladığını ancak bu yaklaşımın fazla temkinli olduğunu ve para politikasının geriden gelmesine yol açabileceğini söyledi.

"EKONOMİYİ DESTEKLEMEK İÇİN BEKLEMEK RİSKLİ OLABİLİR"

Waller, şu ana kadar tarifelerin fiyat etkisinin sınırlı olduğunu ve gelecek aylarda bu konuda netlik kazanılamayacağını ifade etti. İş gücü piyasasının daha önce zayıflayabileceği uyarısında bulundu.

"İş gücü piyasası zayıflamaya başladığında, bu genellikle hızlı olur" diyen Waller, “Eğer ekonomiyi desteklememiz gerekirse, beklemek uygun politikaya geçişi geciktirebilir” dedi.

KADEMELİ FAİZ İNDİRİMİ SİNYALİ

Waller, şimdi bir faiz indirimi yapılabileceğini ve verilerin nasıl geliştiğinin gözlemlenebileceğini belirtti. Enflasyonda büyük bir şok yaşanmadıkça faiz oranını ılımlı bir hızda indirmeye devam edebileceklerini söyledi.

Enflasyon veya istihdamda ciddi yukarı yönlü sürprizler olması durumunda faiz indirimlerine ara verilebileceğini de ekledi. “Ama mevcut politika faizini bu seviyede tutmak ve iş gücü piyasasında ani bozulma riskini göze almak için bir neden görmüyorum.” ifadelerini kullandı.

1993'TEN BU YANA EN FAZLA KARŞI OY

Fed, çarşamba günü politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Açıklamada, bu kararın 2’ye karşı 9 oyla alındığı bildirildi.

Michelle Bowman ve Christopher Waller, politika faizinin 25 baz puan düşürülmesinden yana oy kullandı. Bu durum, 1993'ten bu yana ilk kez 2 FOMC üyesinin bir karara karşı oy kullanmasıyla dikkat çekti.