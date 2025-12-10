Giriş / Abone Ol
Fed'in faiz kararına saatler kala altının ateşi harlandı

Fed'in faiz kararını açıklamasına saatler kala altının kilogramı günün sonunda 5 milyon 804 bin liraya yükseldi.

Ekonomi
  • 10.12.2025 17:06
  • Giriş: 10.12.2025 17:06
  • Güncelleme: 10.12.2025 17:11
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını açıklamasına saatler kala Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 804 bin 501 liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 685 bin lira, en yüksek 5 milyon 815 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 artışla 5 milyon 804 bin 501 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 795 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 11 milyar 972 milyon 302 bin 595,70 lira, işlem miktarı ise 2 bin 81,06 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 12 milyar 93 milyon 16 bin 501,60 lira olarak gerçekleşti.

Fed'in faiz kararı TSİ ile 22.00'de duyurulacak

