FED'in kritik faiz kararı bugün açıklanıyor: FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Beklentiler ve piyasaya etkileri ne olur?

Faiz indirim sürecine giren ABD Merkez Bankası (FED), 2024 yılının son faiz toplantısı sonucu faiz kararını bu akşam açıklayacak. Saat 22:00'de açıklanacak faiz kararı piyasada sert etkilere yol açabilir.

Peki ABD'de şu anki faiz oranı yüzde kaç? Beklentiler ne yönde? Dolar, Avro, Altın ve Bitcoin FED kararından nasıl etkilenecek? Tüm detaylara bakalım:

FED BAŞKANI POWELL NE ZAMAN KONUŞACAK?

FED'in 18 Aralık 2024 Çarşamba günü (bugün) saat 22:00'de açıklayacağı faiz kararının ardından ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, saat 22:30'da konuşacak. Powell'in vereceği mesajlar piyasa için belirleyici olacak.

FED FAİZİ ŞU AN YÜZDE KAÇ?

FED, Kasım 2024 toplantısında faiz oranını 25 baz puan indirerek politika faizini %4,50 - %4,75 aralığına çekmişti. Bu karar, enflasyondaki yavaşlama ve ekonomik büyümedeki zayıflamanın etkisiyle alınmıştı. Şu anki faiz oranı bu seviyede bulunurken, piyasalar Aralık ayında da benzer bir indirimin gerçekleşmesini bekliyor.

ARALIK 2024 FED FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİLER NEDİR?

Aralık 2024 toplantısı, yılın son para politikası hamlesi olması nedeniyle oldukça kritik. Piyasalardaki genel beklenti, FED’in bir kez daha faiz indirimine gideceği yönünde. Ancak, indirimin büyüklüğü konusunda analistlerin tahminleri farklılık gösteriyor

25 Baz Puan İndirimi: Piyasanın çoğunluğu, FED’in bu toplantıda politika faizini %4,25 - %4,50 aralığına çekmesini bekliyor. Bu tahmin, enflasyondaki yavaşlama ve ekonomik büyümeye yönelik endişelere dayanıyor. 50 Baz Puan İndirimi: Bazı ekonomistler ise, FED’in enflasyonu daha hızlı desteklemek için daha agresif bir faiz indirimi yapabileceğini öngörüyor. Bu durumda faiz oranı %4,00 - %4,25 aralığına düşebilir.

FED’İN FAİZ KARARI PİYASALARI NASIL ETKİLEYECEK?

FED’in faiz kararının, hem ABD hem de küresel piyasalar üzerinde önemli bir etki yaratması bekleniyor. FED'in faiz kararı Dolar, altın, borsalar, bitcoin ve tahvil faizlerini nasıl etkileyecek?

Dolar ve Altın: Faiz indirimi gerçekleşirse, dolar zayıflayabilir ve altının değeri artış gösterebilir. Ancak indirimin büyüklüğü bu etkileri belirler.

Faiz indirimi gerçekleşirse, dolar zayıflayabilir ve altının değeri artış gösterebilir. Ancak indirimin büyüklüğü bu etkileri belirler. Borsalar: Faiz indirimi, hisse senetleri için olumlu bir işaret olabilir. Özellikle teknoloji ve finans sektörlerinde toparlanma görülebilir.

Faiz indirimi, hisse senetleri için olumlu bir işaret olabilir. Özellikle teknoloji ve finans sektörlerinde toparlanma görülebilir. Tahvil Faizleri: Faiz oranlarının düşmesi, tahvil getirilerini de aşağı çekecektir. Bu durum yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesini teşvik edebilir.

Faiz oranlarının düşmesi, tahvil getirilerini de aşağı çekecektir. Bu durum yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesini teşvik edebilir. Bitcoin: FED’in faiz indirimleri, genellikle riskli varlıklara olan ilgiyi artırır ve bu durum Bitcoin fiyatlarını olumlu etkileyebilir. Faizlerin düşmesiyle doların değer kaybetmesi, yatırımcıların enflasyona karşı korunma amacıyla Bitcoin gibi alternatif varlıklara yönelmesine yol açabilir. Ancak, Bitcoin fiyatı üzerinde kısa vadeli etkiler piyasa beklentileri ve genel yatırımcı davranışına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

FED’İN ARALIK 2024 KARARI NEDEN ÖNEMLİ?

2024 yılı, hem ABD ekonomisi hem de küresel piyasalarda büyük dalgalanmaların yaşandığı bir yıl oldu. FED’in Aralık toplantısında vereceği mesajlar, şu nedenlerle kritik önem taşıyor:

2025 Ekonomik Beklentiler: Karar sonrası açıklanacak ekonomik projeksiyonlar, FED’in 2025 yılına dair faiz politikaları hakkında ipuçları verecek.

Karar sonrası açıklanacak ekonomik projeksiyonlar, FED’in 2025 yılına dair faiz politikaları hakkında ipuçları verecek. Enflasyonla Mücadele: Enflasyondaki düşüş devam etse de FED’in büyümeyi ne derece destekleyeceği merak konusu.

Enflasyondaki düşüş devam etse de FED’in büyümeyi ne derece destekleyeceği merak konusu. Küresel Etkiler: FED kararları, Türkiye dahil birçok ülkenin para politikasını ve piyasalarını doğrudan etkiler.

BİR SONRAKİ FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

2025 yılının ilk FED faiz kararı 29 Ocak 2025 yılında açıklanacak.