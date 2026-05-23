Fed'in yeni başkanı Warsh göreve başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fed başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh, yemin ederek görevine başladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni başkanı Kevin Warsh için Beyaz Saray'da yemin töreni düzenlendi. Yüksek Mahkeme Yargıcı Clarence Thomas'ın yönettiği ve Yargıç Brett Kavanaugh'un da katıldığı törenle Warsh, 4 yıllık görevine resmen adım attı.

1987 yılında Alan Greenspan'den bu yana Beyaz Saray'da yemin eden ilk Fed başkanı olan Warsh, törenin ardından yaptığı açıklamada, "Geçmişteki başarı ve hatalardan ders alan, statik çerçeve ile modellerden uzaklaşan, dürüstlük ve performans standartlarını koruyan, reform odaklı bir Fed'e liderlik edeceğim" ifadelerini kullandı.

2006-2011 yılları arasında da Fed Guvernörü olarak görev yapan Warsh, kuruma geri dönmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Warsh'un, ilk para politikası toplantısına 16-17 Haziran tarihlerinde başkanlık etmesi bekleniyor.

TRUMP'TAN BAĞIMSIZLIK VURGUSU

Törende konuşan ABD Başkanı Donald Trump, merkez bankasının bağımsızlığına yönelik tartışmalara değindi. Trump, Warsh'a hitaben, "Bana ya da başka birine bakma. Sadece kendi işini yap ve harika bir iş çıkar" dedi. Fed'in son yıllarda asıl misyonundan uzaklaştığını savunan Trump, bankanın önceki yönetim döneminde hayata geçirilen iklim politikaları ile çeşitlilik ve kapsayıcılık girişimleri gibi konularla dikkatinin dağıldığını öne sürdü.

POWELL YÖNETİM KURULU'NDA KALACAK

Modern dönemin 11'inci Fed başkanı olan 56 yaşındaki Warsh, görevi 8 yıl boyunca yürüten Jerome Powell'dan devraldı. Faiz oranlarını istenilen hızda düşürmediği gerekçesiyle daha önce Trump'ın eleştirilerine hedef olan Powell'ın, yaklaşık 80 yıl sonra bir ilki gerçekleştirerek Fed Yönetim Kurulu'nda 'guvernör' olarak kalmaya devam edeceği aktarıldı.