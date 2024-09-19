Fed kararı sonrası Asya borsalarında pozitif seyir
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından Asya'da yeni işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, yarın açıklanacak Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı yatırımcıların odağında bulunmayı sürdürüyor.
BoJ'un yarınki açıklamasında faiz oranının yüzde 0,25'te sabit tutması bekleniyor. Banka politika faizini 31 Temmuz 2024'te 15 baz puan artışla yüzde 0,25'e yükseltirken, devlet tahvil alımlarının ise azaltılmasına karar vermişti.
Fed'in faiz kararının ardından 140,44 seviyesine kadar gerileyen dolar/yen paritesi, günü 0,1 azalışla 142,27 seviyesinden tamamladı. Dolar/yen paritesi yeni günde önceki kapanışın 0,1 üzerinde 142,4 seviyesinde bulunuyor.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,1 yükselişle 37.155 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 artışla 2.579 puanda kapandı.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 primle 2.735 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 kazançla 18.005 puanda seyrediyor.
Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,3 yükselişle 83.161 puanda işlem görüyor.