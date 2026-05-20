Fed tutanaklarında görüldü: Enflasyonun yüksek seyrederse faiz artırılabilir

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklar, yetkililerin çoğunun enflasyonun yüzde 2'nin üzerinde seyretmeye devam etmesi halinde politika duruşunda bir miktar sıkılaştırmanın uygun olabileceği görüşünde olduğunu ortaya koydu.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 28-29 Nisan'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, faiz artışı ihtimalinin değerlendirilmeye başlandığını gösterdi.

Enflasyonun kısmen küresel enerji fiyatlarındaki son artışı yansıtacak şekilde yüzde 2'lik uzun vadeli hedefin üzerinde seyrettiğinin gözlemlendiği belirtilen tutanaklarda, genel olarak son göstergelerin ekonomik faaliyetin sağlam bir hızla genişlemekte olduğuna işaret ettiği aktarıldı.

Tutanaklarda, istihdam artışlarının ise ortalama olarak düşük seyrettiği ve işsizlik oranının son aylarda kayda değer bir değişiklik göstermediği kaydedildi.

Ortadoğu'daki gelişmelerin ekonomik görünüme ilişkin yüksek düzeydeki belirsizliğe katkıda bulunduğu belirtilen tutanaklarda, bu tablo karşısında Fed yetkililerinin neredeyse tamamının söz konusu toplantıda politika faizinin mevcut aralıkta tutulmasını desteklediği aktarıldı.

Tutanaklarda, yetkililerin enflasyon göstergelerinin yüksek seyretmeye devam etmesi ve Ortadoğu'daki çatışmanın süresi ile ekonomik etkileriyle ilgili belirsizliğin mevcut politika duruşunun tahmin edilenden daha uzun süre sürdürülmesini gerektirebileceği görüşünde olduğu belirtildi.

Fed'in tutanaklarında, "Bazı katılımcılar, dezenflasyon sürecinin yeniden sağlam bir şekilde rayına girdiğine dair net işaretler veya iş gücü piyasasında daha belirgin bir zayıflamaya işaret eden somut emareler ortaya çıktığında federal fon oranı hedef aralığının düşürülmesinin muhtemelen uygun olacağını vurguladı" ifadeleri yer aldı.

Bununla birlikte katılımcıların çoğunluğunun enflasyonun kalıcı bir şekilde yüzde 2'nin üzerinde seyretmeye devam etmesi durumunda politika duruşunda bir miktar sıkılaştırmaya gidilmesinin uygun hale gelebileceği görüşünde olduğu aktarılan tutanaklarda, bu ihtimali ele almak üzere birçok katılımcının Komite'nin gelecekteki faiz kararlarının olası yönüne ilişkin gevşeme eğilimi ima eden ifadelerin toplantı sonrası yayımlanan açıklamadan çıkarılmasından yana olduğu kaydedildi.

Tutanaklarda, para politikası görünümüne ilişkin risk yönetimi hususları görüşülürken yetkililerin enflasyona yönelik yukarı yönlü, istihdama yönelik ise aşağı yönlü risklerin yüksek kalmaya devam ettiğini değerlendirdiği aktarıldı.

Ortadoğu'daki çatışmanın bu risklerin dengesi ve uygun para politikası seyrine yönelik önemli etkilerinin olabileceğinin gözlemlendiği belirtilen tutanaklarda, "Bazı yetkililer, çatışmanın kısa süre içinde çözüme kavuştuğu bir senaryoda, yüksek tarifeler ve enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkilerinin beklentiler doğrultusunda zayıflaması halinde bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimlerinin yerinde olacağını belirtti" ifadeleri kullanıldı.

Tutanaklarda, bununla birlikte bazı yetkililerin uzun süre yüksek seyreden enerji fiyatlarının tarifelerin etkileriyle birleşerek enflasyonist baskıların daha geniş bir şekilde yerleşmesine yol açabileceği, bunun da enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını zayıflatabileceği ve Komite'nin istihdam ile enflasyon hedefleri arasında daha büyük bir ikilem yaratabileceğine dair endişelerini dile getirdiği kaydedildi.