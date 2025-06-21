Fed üyesi faiz indirimi için temmuzu işaret etti

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, temmuz ayında faiz indirimi için uygun bir zeminde olabileceklerini söyledi.

Waller, CNBC televizyonuna verdiği röportajda, son aylarda enflasyon verilerinin olumlu bir seyir izlediğini belirterek, bu durumun Fed'e faiz indirme konusunda alan sağladığını ifade etti.

TARİFE ETKİSİ SINIRLI, ENFLASYON OLUMLU SEYİRDE

Tarifelerin enflasyona etkisinin sınırlı kalacağını dile getiren Waller, "Tarife kaynaklı enflasyonun çok yüksek olacağını düşünmüyorum. Son birkaç ayın verileri, 12 aylık bazda bile enflasyonda olumlu bir eğilime işaret ediyor." dedi.

Enflasyonun hedefe yaklaşmasıyla birlikte faiz indirimlerinin gündeme gelebileceğini vurgulayan Waller, "Bence bunu temmuz ayı gibi erken bir tarihte yapabilecek konumdayız." ifadesini kullandı.

NİHAİ KARAR FOMC'YE AİT

Bunun kendi kişisel görüşü olduğunun altını çizen Waller, nihai kararın Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından verileceğini belirtti.

Faiz oranlarında indirime gidilmesi için mevcut durumda alan olduğunu söyleyen Waller, "Eğer işler gerçekten kötüleşirse ve piyasada ciddi endişeler oluşursa duraklamayı tercih edebilirsiniz. Ama şu anda faiz indirimi konuşmak için uygun bir yerdeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

İŞ GÜCÜ PİYASASI ÇÖKMEDEN FAİZ İNDİRİMİ BAŞLASIN ÇAĞRISI

Tarifelerin etkisinin geçici olacağını, kalıcı enflasyon baskısı yaratmayacağını savunan Waller, iş gücü piyasasında ciddi bir bozulma yaşanmadan faiz indirimine başlama çağrısı yaptı.

Waller, "Belki de gelecek toplantıda politika faizini düşürmeyi düşünmeye başlamamız gerektiğini söylemekten yanayım, çünkü politika faizini düşürmeye başlamak için iş gücü piyasasının çökmesini beklemek istemeyiz." dedi.

FED FAİZİ SABİT TUTMUŞTU

Fed, çarşamba günü politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu.

Fed'in bir sonraki toplantısı, 29-30 Temmuz'da yapılacak.