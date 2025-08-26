Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook, Trump’a kendisini görevden aldığı için dava açacak

ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, Trump’a dava açmaya hazırlanıyor. Cook’un avukatı Abbe Lowell, Trump’ın Cook’u görevden alma kararını yargıya taşıyacaklarını belirterek, "Yalnızca bir tavsiye mektubuna dayanarak yapılan görevden alma girişimi, herhangi bir olgusal ve hukuki temelden yoksundur. Bu yasa dışı işlemi dava yoluyla yargıya taşıyacağız" dedi.

Trump, bugün gerçekleştirdiği kabine toplantısında yaptığı açıklamada, "Biz tamamıyla dürüst olan insanlara ihtiyaç duyuyoruz ancak kendisinin öyle olmadığı görülüyor" ifadelerini kullanarak, Cook’un yerine getirmeyi düşündüğü birkaç "iyi isim" olduğunu belirtti.

FED'İN 111 YILLIK TARİHİNDE ABD BAŞKANI TARAFINDAN GÖREVDEN ALINAN İLK YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Trump, Cook’un görevden alınmasına 2021’de aldığı mortgage kredisinde "aldatıcı ve potansiyel olarak suç teşkil eden" eylemleri gerekçe göstermişti. Trump, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Cook’u mortgage başvurusu sırasında yalan beyanda bulunmakla suçlamış, Cook’un Michigan’daki bir mülke ilişkin olarak bir yıl boyunca orada yaşayacağını taahhüt eden bir belge imzaladığını söylemişti. Trump, "İki hafta sonra Georgia’daki bir mülk için yine bir yıl boyunca orada yaşayacağını ifade eden başka bir belge imzaladı" demişti.

Bu iddiaları medyadan öğrendiğini vurgulayan Cook ise, Trump’ın kendisini görevden alma yetkisi olmadığını söyleyerek, görevine devam edeceğini açıklamıştı. Cook, "İstifa etmeyeceğim. 2022’den bu yana yaptığım üzere Amerikan ekonomisine yardımcı olmak için görevimi sürdürmeye devam edeceğim" demişti.

Cook, Fed'in 111 yıllık tarihinde ABD başkanı tarafından görevden alınan ilk yönetim kurulu üyesi oldu. ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’daki ilk döneminde de Fed’e faiz oranlarını düşürmesi için baskı yapmıştı. Son aylarda bu baskıyı yoğunlaştıran Trump, faizlerin birkaç puan indirilmesini talep etmiş ve Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden almakla tehdit etmişti. 2022’de eski Başkan Joe Biden tarafından göreve getirilen Cook’un görevden alınması ile Trump'ın Fed içerisinde faizlerin düşürülmesine sıcak bakan bir ismi görevlendirmesi bekleniyor.