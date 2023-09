FEDAŞ direnişinin 50. günü: "Ya saygın bir uzlaşı ya amansız direniş"

Fırat Aksa Elektrik Dağıtım A.Ş. (FEDAŞ) işçilerinin ücretlerinin artırılması ve çalışma koşullarının daha güvenli olacak şekilde iyileştirilmesi talepleriyle başlattığı direniş, 50. gününde devam ediyor.

Dersim'de insanca yaşanacak bir ücret talep eden ve "çalışırken ölmek istemiyoruz" diyerek greve çıkan Fırat Elektrik Dağıtım AŞ (FEDAŞ) işçileri 50 gündür direnişlerini sürdürüyor.

Taleplerinin karşılanması için eylem yapan işçiler adına konuşan Ali Haydar Gül şu ifadelere yer verdi:

"Alınterimizin karşılığını alabilmek ve çalışırken ölmek istemiyoruz diyerek çıktığımız bu yolun 50. Günündeyiz!

Biz taleplerimizi ilk günden beri iletmemize rağmen 50 gündür Aksa Holding tarafından sorunlarımızı çözmeye dair dişe tırnağa dokunur en ufak bir adım dahi görmedik. Elazığ bölge müdürlüğüne her gidişimizde toplamda 32 arkadaşımız işinden atıldı. Mücadele etmekten vazgeçmediğimiz için açlıkla terbiye edilmeye çalışıldık. Her defasında diyalog kurun, bizi dinleyin, çözüm dedik. Burada dedik, Elazığ’da dedik, taa İstanbul’a gidip Kavacık’ta holding önünde dedik. Yine diyoruz.

Biz istiyoruz ki çalışma koşullarımız iyileştirilsin, bu ekonomik darboğazda eriyen ücretlerimiz tazmin edilsin, elimizden alınan haklarımız bize geri verilsin. Ama Aksa Holding yönetimi çalışanları arasında adalet gözetmemektedir. Yıllarını bu şirkete vermiş alınteri dökmüş işçilerini bir çırpıda işten atarken hiç çekinmemektedir. Dün gelip bizimle masaya oturan bizi dinlemek istediğini söyleyen sorunu çözmek isteyen Aksa yöneticileri ile bizi işten atan Aksa yöneticileri aynı kişiler değil mi? Bunu öğrenmek istiyoruz. Yetkili kimse onlarla görüşmek istiyoruz.

Çünkü artık kim yetkili kim etkili biz bilmiyoruz. Çözüm için gideceğimiz her yere gittik, her masaya oturduk ama artık her defasında oyalanmaktan ve dikkate alınmamaktan yorulduk. Müzakereyse hepsinde biz vardık mücadeleyse ondan asla vazgeçmedik. Biz taleplerimizi dikkate alın dedikçe bizim arkadaşlarımız pazarlık payı olarak kullanılıyor. Bundan vazgeçmeye çağırıyoruz. Bu tutum müzakere hukukuna da ahlakına da aykırıdır.

Açlıkla yoklukla terbiye olmayacağız. Biz çocuklarımıza, eşimize, dostumuza bir söz verdik. Biz buradan yine tüm yanımızda olan bizi takip eden bizimle dayanışma gösteren direnen işçi arkadaşlarımıza söz veriyoruz!

Aç da kalsak haklı mücadelemizi bırakmayacağız. Ya saygın bir uzlaşı ya da inatçı bir mücadeleye biz hazırız. Umarız ki Aksa Holding yöneticileri de bu iki seçeneğe hazırdır. Çünkü artık oyalamalara yok saymalara sabrımız kalmadı. Biz verdiğimiz sözleri tutuyoruz. Aksa Holding de artık sözünü tutsun, atılan işçileri geri alsın taleplerimizi karşılasın. Ya saygın bir uzlaşı ya amansız direniş!"