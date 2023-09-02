FEDAŞ işçisi direnişten asla geri dönmeyecek

Emek Servisi

Dersim’de haklarını almak için grevde Fırat Elektrik ve Dağıtım AŞ (FEDAŞ) işçilerine destek büyük. Dersim Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, Emek ve Demokrasi Platformu, sanatçı Metin Kahraman ile eski baro başkanı Kenan Çetin işçileri ziyaret etti.

FEDAŞ işçisi Volkan Uç, “İşverenlerimiz 12 bin 500 liraya gelip burada bu koşullarda 1 ay kendileri çalışmayı kabul ediyorsa biz de tamam diyeceğiz” dedi. Enerji Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin ise “Dostlarımız da iyi duysun, enerji işçilerinin hakkını yiyenler de iyi duysun. Burada bir irade beyanında bulunuyoruz. Kaç gün sürerse sürsün mücadeleden geri dönmeyeceğiz” diye konuştu. Sendikanın genel sekreteri Emin Atsız da “Biz artık köle gibi canımız pahasına çalışmak istemiyoruz. Enerji İşçisiyiz biz köle değiliz. İnsanca çalışacak, insanca yaşayacak koşullar burada sağlanana kadar mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.