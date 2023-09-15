Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

FEDAŞ’ta 15 işçi işten atıldı: "Fırat Aksa sabrımızı taşırdı"

Grevdeki FEDAŞ emekçileri talepleriyle ilgili olumlu adım beklerken, 15 işçi işten atıldı. Enerji Sen "İşçinin ekmeğiyle oynayanlar kahrolsun" dedi.

Güncel
  • 15.09.2023 00:27
  • Giriş: 15.09.2023 00:27
  • Güncelleme: 15.09.2023 00:34
Kaynak: Haber Merkezi
Abone Olgoogle-news
FEDAŞ’ta 15 işçi işten atıldı: "Fırat Aksa sabrımızı taşırdı"

Tunceli’de Fırat Elektrik Dağıtım AŞ (FEDAŞ) işçilerinin düşük ücret ve güvencesiz çalışma koşullarına karşı başlattığı eylem 36’ıncı gününde de devam ediyor.

FEDAŞ emekçileri, bugün şirketle yapılacak görüşmeden olumlu haber beklerken işten atılan işçilerin haberini aldılar. Şirket tarafından gönderilen mesajla 15 işçinin işten atıldığı duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde  FEDAŞ, 17 işçiyi işten çıkarmıştı. 

Enerji Sen sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Fırat aksa şaşırdı sabrımızı taşırdı! Bir gün önce yaptığımız Elazığ'daki görüşmenin ardından olumlu adımlar beklerken bugün 15 arkadaşımız işten atıldı! İşçinin ekmeğiyle oynayanlar kahrolsun!" denildi.

FEDAŞ direnişi büyüyor: Sanatçılardan destek
BirGün'e Abone Ol