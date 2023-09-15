FEDAŞ’ta 15 işçi işten atıldı: "Fırat Aksa sabrımızı taşırdı"

Grevdeki FEDAŞ emekçileri talepleriyle ilgili olumlu adım beklerken, 15 işçi işten atıldı. Enerji Sen "İşçinin ekmeğiyle oynayanlar kahrolsun" dedi.

Tunceli’de Fırat Elektrik Dağıtım AŞ (FEDAŞ) işçilerinin düşük ücret ve güvencesiz çalışma koşullarına karşı başlattığı eylem 36’ıncı gününde de devam ediyor.

FEDAŞ emekçileri, bugün şirketle yapılacak görüşmeden olumlu haber beklerken işten atılan işçilerin haberini aldılar. Şirket tarafından gönderilen mesajla 15 işçinin işten atıldığı duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde FEDAŞ, 17 işçiyi işten çıkarmıştı.

📣Fırat Aksa Şaşırdı Sabrımızı Taşırdı!!



Bir gün önce yaptığımız Elazığ'daki görüşmenin ardından olumlu adımlar beklerken bugün 15 arkadaşımız işten atıldı!



İşçinin Ekmeğiyle Oynayanlar Kahrolsun!#fedasiscisikazanacak pic.twitter.com/mkL4B4bl4G — DİSK/Enerji-Sen (@enerjisen) September 14, 2023

Enerji Sen sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Fırat aksa şaşırdı sabrımızı taşırdı! Bir gün önce yaptığımız Elazığ'daki görüşmenin ardından olumlu adımlar beklerken bugün 15 arkadaşımız işten atıldı! İşçinin ekmeğiyle oynayanlar kahrolsun!" denildi.