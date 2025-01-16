Federal Hükümet AfD'nin ‘sınır dışı biletlerine’ öfkeli

BERLİN

Almanya'da aşırı sağcı Alternative für Deutschland (AfD), Federal Meclisi seçimleri öncesinde Riesa'da düzenlediği parti kongresinde, yeniden göç“ (Remigrasyon) ifadesini parti programına almıştı.

Parti kongresinin hemen ardından Karlsruhe AfD teşkilatının aralarında olduğu en az iki ilçe teşkilatı konuyla bağlantılı göçmen kökenli kişilere posta yoluyla sözde “sınır dışı biletleri” gönderdi.

Alman hükümeti ırkçı partinin “sınır dışı bileti” ile yürüttüğü seçim kampanyasını ‘tatsız’ olarak yorumladı.

İNCELEMEYE ALINDI

Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Berlin'de gazetecilerin sorusu üzerine, hükümetin mevcut seçim kampanyasının yargı süreci nedeniyle temkinli yaklaştığını belirterek “Böyle bir şey elbette zevksiz. Bunun dışındaki her şey güvenlik makamları ya da kolluk kuvvetleri tarafından ele alınmalıdır. Bu durum karşısında kamuoyu önünde öfke duymak herkesin görevi, bunu yapmanızı tavsiye ediyorum” dedi.

Karlsruhe Savcılığı, 2025 Federal Meclis seçimleri öncesinde dağıtılmaya başlanan AfD'nin “sınır dışı biletlerini” incelemeye alındığını duyurdu.

Dpa'nın haberine göre sosyal medyada bir “sınır dışı bileti” paylaşıldığı ihbarını değerlendiren emniyet birimleri, nefrete teşvik şüphesiyle soruşturma yürütüyor.