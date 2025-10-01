Federal hükümet kapandı ne demek? ABD'de hükümet kapanması ne anlama geliyor?

ABD gündeminde sık sık yer alan “federal hükümet kapanması” kavramı, özellikle bütçe krizleri sırasında öne çıkıyor. Hükümet kapanması, Kongre’nin yeni mali yıl için bütçeyi zamanında onaylayamaması sonucunda federal hükümetin harcama yetkisini kaybetmesi anlamına geliyor. Bu durum ekonomik faaliyetlerden kamu hizmetlerine kadar pek çok alanda etkisini gösteriyor. Peki, ABD’de hükümet kapanması ne anlama geliyor, hangi sonuçları doğuruyor?

ABD’DE HÜKÜMET KAPANMASI NE DEMEK?

ABD’de federal hükümet kapanması, Kongre’nin mali yılın başlangıcı olan 1 Ekim’e kadar bütçe tasarısını onaylayamaması durumunda yaşanır. Bu süreçte hükümet, sadece zorunlu harcamaları gerçekleştirebilir. Sağlık, güvenlik, savunma gibi kritik alanlar dışındaki birçok kamu hizmeti durdurulur.

HANGİ HİZMETLER DURDURULUR?

Temel olmayan kamu çalışanları ücretsiz izne çıkarılır.

ücretsiz izne çıkarılır. Federal kurumların büyük kısmı faaliyetlerine ara verir.

Parklar, müzeler ve bazı kamu ofisleri kapatılır.

Ekonomik işlemler ve bazı idari süreçlerde gecikmeler yaşanır.

HANGİ HİZMETLER DEVAM EDER?

Ordu ve istihbarat birimleri görevini sürdürür.

görevini sürdürür. Havaalanları ve güvenlik birimleri çalışmaya devam eder.

çalışmaya devam eder. Hastaneler ve acil sağlık hizmetleri aksatılmaz. Ancak bu alanlarda çalışan personelin maaş ödemeleri bütçe yeniden onaylanana kadar gecikebilir.

EKONOMİK ETKİLERİ NELER?

Federal hükümetin kapanması, ABD ekonomisinde belirsizlik yaratır. Yüz binlerce federal çalışanın işine ara vermesi, tüketim harcamalarını ve piyasa güvenini olumsuz etkiler. Uzun süreli kapanmalarda, büyüme rakamlarında yavaşlama ve uluslararası piyasalarda güven kaybı gündeme gelebilir.