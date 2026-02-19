Federal hükümetin bütçe desteğini azalttığı Deutsche Welle'de 160 kadro tasfiye edilecek

Almanya'da kamuya ait uluslararası yayın kuruluşu Deutsche Welle (DW), hükümetin sağladığı bütçe katkısını azaltması üzerine yaklaşık 160 kadroyu tasfiye etme ve 60 yıldan fazla süredir faaliyet gösteren Yunanca yayın servisini kapatma kararı aldı.

DW'den yapılan açıklamaya göre, kurumun Yayın Kurulu, İdari Kurulu ve yönetim birimleri özel oturumda Alman federal hükümetinin bütçe kesintileri ve yükselen personel giderleri karşısında 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek kapsamlı bir tasarruf paketine onay verdi.

Hükümetin DW'ye ayırdığı yıllık ödenekleri 10 milyon avro azaltarak 415 milyon avroya çekmesi ve toplu iş sözleşmelerinden doğan 11 milyon avroluk ek maliyet artışının karşılanmaması kurumu 21 milyon avroluk bir bütçe disiplini uygulamaya zorladı.

Tasarruf planı kapsamında, 60 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Yunanca yayın servisinin, "Yunanistan'ın istikrarlı bir medya ortamına sahip AB üyesi olması" gerekçesiyle kapatılmasına karar verildi.

Plan kapsamında, "DW Almanca" ile dil eğitim portalı birleştirilecek ve bu birimin bütçesi yaklaşık yarı yarıya düşürülecek, ayrıca yaklaşık 160 kadro tasfiye edilecek.

YAPAY ZEKA KULLANIMI

Yeni format, Almanya dışındaki ileri düzey dil öğrenenleri hedefleyecek.

Dari ve Peştuca servislerinde kesintiye gidilirken, İspanyolca televizyon haberlerinin sayısı azaltılacak.

Tasarrufun üçte birinden fazlası, idari giderlerin azaltılması, yapay zeka kullanımı ve teknik yatırımların ertelenmesiyle sağlanacak.

Uluslararası muhabirlik ofislerinin genişletilmesi yavaşlatılırken, uygulama geliştirme ve bina tadilatları gibi alanlarda fonlar kesilecek.

Kurum yönetimi, kadro iptallerine rağmen zorunlu işten çıkarmalara başvurulmayacağını ve sürecin sosyal sorumluluk prensipleriyle yürütüleceğini açıkladı.

"BÜTÇE KESİNTİLERİ ENDİŞE VERİCİ"

DW Yayın Kurulu Başkanı Karl Jüsten, konuya ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu bütçe kesintilerinin "endişe verici" olduğunu belirtti.

Jüsten, "Rusya ve Çin, devlet güdümlü propaganda araçlarına devasa yatırımlar yaparken, ABD'nin uluslararası yayıncılıktan çekilmesiyle oluşan boşlukların bu kısıtlamalarla daha da derinleşmesinden endişe duyuyoruz. Avrupa'nın yeni müttefiklere en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde DW'nin bütçesinin azaltılması hem Alman hem de Avrupa perspektifini uluslararası arenada zayıflatacaktır" ifadelerini kullandı.

DW İdari Kurul Başkanı Achim Dercks de hükümetin koalisyon protokolündeki "DW'yi güçlendirme" sözünü hatırlatarak, bütçe kesintilerinin gazetecilik kalitesine ve teknik altyapıya uzun vadeli zarar verebileceğini ifade etti.

DW Genel Müdürü Barbara Massing ise bu süreci "son derece sancılı" olarak nitelendirerek, bağımsız gazetecilik misyonunu sürdürmek için sürdürülebilir finansmanın şart olduğunu savundu.