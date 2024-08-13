Federasyonların kurulları arpalık gibi: Her şey AKP kadroları için

Öncü DURMUŞ

Ülkenin bütün alanlarını adım adım felakete sürükleyen AKP iktidarı, sporun bütün alanlarını da yıllar içerisinde dizayn etti. Aradan geçen 40 yılın ardından olimpiyat oyunlarından altın madalya dahi alınamazken tarihin en kötü dönemlerinden birine imza atılmış oldu.

Sonuçlar hakkında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açıklamaları ise dikkat çekici. Başarısızlığın sorumluluğunu federasyonlara kesen Bakan Bak, ‘‘Sağladığımız bu imkanlar, dünyanın pek çok ülkesinde yok. Bunu sadece biz değil uluslararası tüm spor kamuoyu söylüyor. Buna rağmen; bu imkânları doğru ve verimli kullanamayan federasyonlar, bunun hesabını verecektir.’’ dedi.

Olimpiyatlardan çıkan sonuç ise AKP iktidarının bu alandaki başarısızlığını da ortaya çıkardı. Başta Bakan Bak dahil çoğu kadroları sporla alakalı olmayan isimlerle dolduran iktidar, neredeyse federasyonların tamamına da kendi kadrolarını yerleştirdi. Göreve getirilen isimler gerici vakıf ve derneklerin de önünü açarken Bakan Bak’ın vurguladığı imkânlar yine iktidarın amaçları doğrultusunda kullanıldı.

HER YERE AKP KADROLARI DOLDURULDU

İktidarın spor alanında yarattığı tahribata dikkat çeken Akademisyen ve eski milli sporcu Elif Çongur, “Bakana şunları hatırlatmak gerekiyor. Bir parti geleneği olarak kendi adamlarını liyakat filan aramadan her yere sokuşturma huylarını sorgulasınlar önce. Federasyonlardaki sportif liyakata bir baksınlar. Başarısızlığı buralarda arasınlar. Sonra yirmi iki yıldır yönettikleri ülkenin spor politikasına baksınlar bir zahmet” dedi.

ÜLKEDE SPORA AİT BİR SİSTEM YOK

Çongur şöyle konuştu: “Ülkede spora ait bir sistem kurmuşlar mı? Hayır. Spor kültürü aşılamak gibi bir dertleri var mı? Hayır. Yerleşik bir spor kültürü, ciddi bir spor politikası da yok. Çocukları özendirecek, spora yatkınlık sağlayacak, eğitici bir spor yayıncılığı yok. Ya biz 2016 Rio Olimpiyatları’nı kendi ülkemizin devlet kanalından izleyebileceğimizi son dakika öğrendik. Semt sahalarımız, açık spor tesislerimiz, oyun alanlarımız yok denecek kadar az. Tesisler sınırlı. Sporcuların tesisleri kullanabilecekleri zamanlar daha sınırlı. Formasyonu/bilgisi olmayan ve fakat “hocayım” diyen çocukların başına geçebiliyor. Eğitim sistemi spor yapmaya engel. Üniversiteye kadar aile desteğiyle ite kaka ayrılabilen zamanlar üniversite sınavı denen garabet gelip çattığında çoğu sporcu için spor hayatının sonu demek oluyor. İmkân az. Tesis az. İyi yetişmiş antrenör az. Bazı sporlarda malzemeler çok pahalı, yarışmalara gitmek için yol parası, kalma parası aileler için büyük sıkıntı. Bütün bunlar desteği ne zaman verir, ne zaman çeker bilinmez birtakım sponsorların lütfuna bırakılmış durumda. Açın bakın gazeteleri sponsor arayan dünya yeteneklisi sporcu haberleriyle dolu. Amatör sporlara esasında bir spor politikası olarak devletin yapması gereken yatırımı, vermesi gereken emeği Fenerbahçe Spor Kulübü yapıyor bu ülkede, oturup bunu düşünsünler”

BUGÜNLERE SERUM TUTARAK GELDİ

Olimpiyatlardaki başarısızlığın faturasını federasyonlara kesen Gençlik ve Spor Bakanı olan Osman Aşkın Bak’ın karnesi de federasyonlardaki AKP kadrolarından farksız değil. Sporla hiçbir alakası olmayan Bak, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile aralarındaki samimiyetle tanınıyor. Aslen Rizeli olan Bak, İstanbul Üniversitesi Makine Fakültesi’nden çıkışlı. Bak, sporla çeşitli kulüplerde sekreterlik ve bazı federasyonlarda yaptığı yöneticilikle tanıştı. Erdoğan ile arkadaşlığı bilinen Bak, daha sonra kabine de yerini aldı. Erdoğan, Bak için daha önce ‘garibim Osman’ diyerek yaşadığı bir anıyı anlatmış, Düzce’de geçirdiği kaza sonrası başında serum tutan kişinin Osman Bak olduğunu açıklamıştı. Bak’ın serum tutmaktan bakanlığa uzanan hikâyesi daha önce çokça tartışılmıştı.

OKÇULUK FEDERASYONU

• Rüstem Dindarol - Okçuluk Federasyonu Başkan Vekili

2003-2009 yılları arasında AKP Beyoğlu İlçe Başkanlığı Yardımcılığı ve İlçe Başkan Vekilliği yaptı. 2015-2018 arasında AKP İstanbul İl Başkanlığı Teşkilat Komisyon üyeliği yapan Dindarol, 2018 yılında AKP’den İstanbul 2. bölgeden milletvekili aday adayı oldu. Beyoğlu ilçe başkanlığı sırasında ailesine ait şirketin belediyeden aldığı ihalelerle gündeme geldi. Dönemin AKP’li belediyesinin ek hizmet binasına alacağı mobilyalar için açtığı ihaleyi, 811 bin lira ile Dindarol’un ailesi kazanmıştı.

• Fuat Yıldırım - Okçuluk Federasyonu Y.K.Ü

Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Yıldırım da AKP’li isimlerden. AKP Etimesgut Kurucu İlçe Başkanı olan Yıldırım, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a düzdüğü övgüler ve paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

VOLEYBOL FEDERASYONU

• Selahattin Süleymanoğlu - Voleybol Federasyonu Asbaşkanı

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasıyla bilinen Halk Bank’ın Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Süleymanoğlu, Giresun’dan AKP milletvekilliği için aday olmuştu.

• Suat Baylan - İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi

Baylan ise iktidarın torpiliyle yükselen isimlerden. Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın Özel Kalem Müdürlüğü görevini yapan Baylan, senelerce içerisinde farklı alanlarda da görevlendirildi.

• Ali Osman Özdemir - Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi

Bir diğer yönetim Kurulu Üyesi Ali Osman Özdemir de AKP isimlerin başında geliyor. Özdemir, AKP’den Keçiören Belediyesi Meclis Üyeliği ve ABB meclis üyeliği yapmıştı.

HALTER FEDERASYONU

• Necati Kılıç - Halter Federasyonu Başkan Vekili

Halter Federasyonunun Başkan Vekili Necati Kılıç da Ankara’da AKP’nin Keçiören ilçe teşkilatında bulundu. AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’a yakın isimlerden olan Kılıç, Keçiören Belediyesi Meclis Üyesi Adayı da olmuştu.

• Ahmet Özer - Halter Federasyonu Üyesi

Halter Federasyonuna Üye olan Ahmet Özer’in halterle alakası yok. Hukuk fakültesini bitiren Özer, 1991 yılında Kontv’nin kurucu Yönetim Kurulu Başkanı olarak basın hayatına atıldı. Kurduğu çeşitli yayınları da birleştiren Özer, medya gruplarını vakıf altında da topladı. Nisan 2014 tarihinde Erdoğan tarafından açılışı yapılan ANMEG Anadolu Medya Grup KonTV’yi hizmete açtı.

ATLETİZM FEDERASYONU

Atletizm Federasyonu’nun yönetiminde de yok yok. Sporla alakası olmayan kim varsa kadrolar doldu taştı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Sosyal Hizmetler Daire Başkanı olan Adil Çalışkan, Federasyon’un As Başkan’ı olarak görev alırken Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi Hasan Çavuşoğlu da bir diğer As Başkanlık görevini sürdürüyor. Federasyon üyesi İsmail İlhan Hatipoğlu ise Maliye Bakanlığı Müşaviri olarak dikkat çekerken bir diğer federasyon üyesi Ali Bican Türk’ün geçmişte AKP Gölbaşı Gençlik Kolları’nda görev aldığı biliniyor.

ESKRİM FEDERASYONU

Federasyonun kadroları da çok sayıda AKP’li isimle dolu. Bunlardan en dikkat çekeni ise eski Federasyon Başkanı Müminhan Bilgin. 2015 yılında Milletvekili aday adayı olan Bilgin, Federasyonda Başkan Vekili görevinde bulunuyor.

Müminhan Bilgin

CİMNASTİK FEDERASYONU

Federasyonun kadroları hayatında cimnastikle hiç uğraşmayan insanlarla dolu. Federasyonun As Başkanı Mehmet Günbaş ise onlardan sadece biri. Günbaş yıllarca AKP Konya İl yönetiminde görev alırken Federasyon’a nasıl dahil olduğu bilinmiyor. Öte yandan federasyon üyesi Esra Karabal Arda da AKP’li bir diğer isim. Arda’nın gerici Tügva ile de yakınlığı biliniyor.

Mehmet Günbaş

ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU

• Mehmet Çağrı Çetin - Ü.S.F Başkan Vekili

Çetin, iktidar çevreleriyle ilişkisi ile göze çarpıyor. Hataylı olan Çetin, 27.dönem milletvekilliği için MHP’den aday adayı oldu.

• Serkan İbiş - Ü.S.F Yönetim Kurulu Üyesi

İktidara yakın isimlerden İbiş, özellikle İlim Yayma Cemiyeti ile kurduğu ilişkilerle tanınıyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Meslek yüksekokulu Müdürlüğü görevini de yapan İbiş, İlim yayma ile o dönemde sık sık bir araya gelmişti.

• Hulusi Yiğit - Ü.S.F Yönetim Kurulu Üyesi

Ensar Vakfı’nın bünyesinde kurulan Değerler Eğitim Merkezi koordinatörlüğü de yapmış olan Yiğit, İmam Hatip okulları ve Müfredat değişiklikleriyle ilgili panellerde de yer alıyor.