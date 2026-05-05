FedEx kârını katlarken işçisine sefalet dayattı

Filo büyüklüğü ve taşınan kargo tonajı bakımından dünyanın en büyük kargo havayolu şirketlerinden biri olan ABD devi FedEx ile DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi sürecinde anlaşma sağlanamadı.

Yaklaşık 800 işçiyi ilgilendiren sözleşmede sendika, enflasyon ve yaşam maliyetlerinin altında kalan ücretler için yüzde 45’lik artış önerdi.

ABD devi kargo şirketi ise yılın ilk üç ayında gelirini geçen yılın aynı dönemine göre 1,8 milyar dolar artırmasına rağmen sendikanın talebini reddederek işçilere yüzde 15’lik zam talep etti. Sendika sefalet ücretlerini kabul etmediğini belirterek grev kararını açıkladı.

Karar İstanbul Havalimanı (İGA) ile Hadımköy depolarına asıldı.

Sendika, arabulucu raporunun ardından eylem planlarını açıklayacağını belirtirken, Nakliyat İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, “FedEx çalışanları grev için hazır” uyarısını yaptı.

TEKLİF KABUL EDİLEMEZ

Osmanoğlu, “FedEx, bünyesinde mavi ve beyaz yakalı toplam 700-800 civarında işçinin çalıştığı, küresel ölçekte faaliyet gösteren bir işletme. Biz burada üçüncü dönem toplu iş sözleşmemizi yürütüyoruz. Temel uyuşmazlığımız ücret artışları ve sosyal haklar noktasında düğümleniyor. Türkiye’nin mevcut enflasyon verileri ortada, bir aylık enflasyonumuz bazı ülkelerin yıllık oranına ulaşıyor. Taleplerimiz ve işverenin yaklaşımı şu şekildedir: İlk altı ay için %45 oranında bir artış talep ediyoruz. İşveren tarafı ise yıllık bazda %15 gibi, bu enflasyon ortamında kabul edilmesi mümkün olmayan bir teklifle geliyor. Bizim önceliğimiz üyelerimizin alım gücünü korumak ve reel bir refah artışı sağlamaktır” dedi.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu uyarınca, arabulucu raporunun gelmesinin ardından 60 günlük yasal sürecim başladığını hatırlatan Küçükosmanoğlu, “Mayıs ayı başında grev kararımızı aldık ve resmi makamlara bildirdik. Muhtemelen Mayıs’ın 21’i gibi bu tarihi de netleştirip bildireceğiz. Eğer bu süreçte bir uzlaşma sağlanmazsa grev uygulamasına geçeceğiz” diye konuştu.

MÜCADELEYE HAZIRIZ

Küçükosmanoğlu, işçilerin mücadele etmeye hazır olduğunu vurgulayarak son olarak şunları söyledi: “Bizim için asıl olan, işçinin sınıfsal çıkarlarını koruyan, demokratik bir işleyişle yürütülen şeffaf bir sözleşme sürecidir. Nakliyat-İş olarak FedEx çalışanlarının hakkını almak için mücadelemize devam edeceğiz.”