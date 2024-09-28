Feke’de ev yangını



Feke ilçesine bağlı Akkaya Mahallesi’nde Ömer Akmeşe’ye ait evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Feke Orman işletmesine bağlı ekipler ve ADANA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ihbar üzerine bölgeye geçerek yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonrası evdeki yangın ormana sıçramadan söndürüldü. Ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ile jandarma ekipleri inceleme başlattı.