Feke’de sazanlar baraja, keklikler dağlara salındı

ADANA (İHA) – Adana’nın Feke ilçesinde doğal hayatı koruma çalışmaları kapsamında 369 bin sazan yavrusu ve 250 keklik doğaya salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın doğal hayatı koruma çalışmaları kapsamında Adana Seyhan Su Ürünleri Üretim İstasyonu’nda üretilen 369 bin sazan yavrusu Feke Göksu Barajı’na salınırken Kahramanmaraş Kınalı Keklik Üretim Merkezi’nden temin edilen 250 keklik Gürümze bölgesinde kene ile mücadele için doğaya bırakıldı.

Yetkililer, doğadaki dengeyi koruma amacıyla yapılan bu tür çalışmaların bölgedeki biyoçeşitlilik açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Sazan ve keklik salımı etkinliğine kent protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı.