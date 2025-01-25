Felaketi fırsata çevirdiler: Yangın tüpü fiyatları 2 kat zamlandı!

Bolu Kartalkaya’da yaşanan Grand Otel yangının ardından yangın söndürme teçhizatlarına talep arttı.

Durumu fırsata çeviren bazı satıcılar, yangın tüpü, yangın battaniyesi ve duman detektörü gibi ürünlerin fiyatlarını artırmaya başladı.

YANGINDAN 1 GÜN ÖNCE FİYATI 414 LİRAYDI

Yangından bir gün önce (19 ocak) 414 lira olan mini yangın tüpünün fiyatının yangından bir gün sonra (21 ocak) 735 liraya çıktığı görüldü.

Aynı şekilde yangın söndürme aparatları, yangın battaniyeleri, duman detektörleri gibi ürünlerin fiyatlarında da yüzde 100’e varan artışlar yapıldığı görüldü.

İŞLETME SAHİPLERİ ACİL ALIM YAPIYOR

Yangın güvenliği alanında faaliyet gösteren bazı işletme sahipleri, yaşanan bu büyük felaketten sonra birçok yapının eksiklerini fark ettiğini ve bu yüzden acil alımlar yapmaya başladıklarını belirtti.

İlgili işletme yetkilileri, özellikle küçük çaplı yangın tüpleri ve duman detektörlerine olan talebin hızla arttığını vurguladı. Ancak bazı işletmelerin bu durumu fırsata çevirerek fiyat artışına gittiği ifade edildi.

"ÇOĞU YANGIN TÜPÜNÜN SON KULLANIM TARİHİ GEÇMİŞ"

Türkiye Gazetesi'ne konuşan, İstanbul Sefaköy’de iş yeri güvenliği ürünleri alanında satış yapan Ramazan Bulut “Yaşanan büyük felaketten dolayı çok üzgünüz. Bu durum bize bazı tedbirlerin önceden alınması gerektiğini gösterdi. Yangın başta olmak üzere tabii afet konusunda yeterli hazırlığımız yok. Bolu’daki otel sadece bir örnek, çoğu işletme bu konularda yeterliliğe sahip değil. Çoğu yangın tüpünün son kullanım tarihi geçmiş durumda. İşletmeler denetimlerden bir şekilde sıyrılmayı başarıyor. Sadece iş yeri veya toplu konutlar için değil, basit bir örnek verelim. Otomobillerin muayeneden geçmesi için bile bir başka araçtan yangın tüpü alınıyor. Bu konuda çok tedbirsiz davranıyoruz” dedi.

"DÜKKÂNI OLAN ESNAF BİR ANDA FİYATLARI BU KADAR YÜKSELTMEZ"

Bolu’daki yangın sonrası yangın teçhizatlarına olan talebin arttığını söyleyen işletme sahibi “Telefonlarımız daha sık çalmaya başladı. En çok yangın tüpü soranlar var. Bunun dışında duman detektörü, yangın söndürücü spreyler ve battaniyeleri soruluyor. Tüketicilerimizin bu tür ürünleri internetten değil de yerinden almasını tavsiye ederim. Çünkü internette fiyatlar suistimal edilebiliyor. Yangın öncesi 300 lira olan bir ürün, yangından hemen sonra 800-900 liralara çıkmış durumda. Ancak dükkânı olan esnaf bir anda fiyatları bu kadar yükseltmez. Dolayısıyla hem güvenlik açısından hem de fahiş fiyat artışlarına maruz kalmamak adına, alışverişler esnaftan yapılmalı” dedi.