Felaketin mimarları toplanıyor

Haber Merkezi

Erzincan İliç’te 9 işçinin hayatını kaybettiği, 5 işçinin hâlâ göçük altında kaldığı felakete rağmen ‘altın devleri’ bugün Ankara’da bir araya geliyor.

Yaşam savunucuları ise konferansa tepki göstermek için toplanıyor.

Altın Madencileri Derneği’nin Dünya Altın Konseyi ile birlikte düzenlediği ‘Sorumlu Altın Madenciliği Konferansı’, Sheraton Otel’de gerçekleştirilecek.

Konferansa Dünya Altın Konseyi CEO’su David Tait’in yanı sıra Türkiye’den TÜPRAG, Öksüt Madencilik, Borsa İstanbul, TÜMAD Madencilik gibi şirket ve kurumlardan temsilciler katılacak. Konferansta ayrıca İliç’te 10 milyon metreküpün işçilerin üzerine aktığı yığın liçi içi ayrı başlık açıldı. Yığın liçinin tasarımı, uygulanması ve denetlenmesi konusunu TÜPRAG’dan bir temsilci anlatacak.

Konferansın duyurulduğu ilk günden beri sosyal medyada tepkiler yağarken yaşam savunucuları eylem kararı aldı. Konferansa tepki gösteren yaşam savunucuları ise birçok bölgeden toplanarak Ankara’da bir araya gelecek. Saat 8.30’da Kuğulu Park’ta bir araya gelecek olan İklim Adaleti Koalisyonu saat 11.00’de Meclis önünde buluşma gerçekleştirecek. Türkiye Komünist Partisi (TKP) Ankara İl Örgütü de toplantının yapılacağı otel önünde bir araya geleceklerini duyurdu. İl örgütünden yapılan açıklamada, "Altın patronları ellerindeki kanı böyle temizleyemez” denildi.