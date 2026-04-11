Felipe Melo, Riera'yı darbettiği kavgayı anlattı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, yeni çıkan kitabında 14 sene önce takım arkadaşı Alberto Riera'yı darbettiği kavganın içyüzünü anlattı.

Felipe Melo, "Felipe Melo, İkinci Vatanında Bir Brezilyalının Türkiye Anıları" adlı yeni kitabında İspanyol oyuncu Riera ile soyunma odasında yaşadıkları kavgayı kendi gözünden anlattı.

"ANTRENMANDA BAŞLADI"

Tartışmanın antrenman sırasında başladığını ve soyunma odasında kavgaya dönüştüğünü belirten Melo, kitabında şunları kaydetti:

"Oyunun başında Albert ile birbirimize iğneleyici şakalar yapmaya başladık. 'Felipe, sen ortaya geçiyorsun, sıra sende…' dedi. Ben sıranın bende olmadığını, topa dokunduğumu söyledim. Şakalaşmayla başlayan söz alışverişinin, biraz daha ciddileşmeye başladığını anlayınca o sinirle, sert bir şekilde topu Albert’e doğru vurdum. Albert ile birbirimizin üzerine yürüdük. Sonra içeri geçtim."

'KENDİSİNE BİRAZ DAHA FAZLA HASAR VERDİM'

"Albert ve Mert, soyunma odasından içeri girer girmez, Albert’e çok yüksek sesle, 'Hadi bakalım, az önce konuşuyordun, beni tahrik ediyordun; şimdi bire biriz, şimdi de konuşsana' diyerek saldırdım. Hemen ardından kavga başladı. Aslında tek taraflı bir kavga değildi ama benden fizikli olmasına rağmen maalesef ben kendisine biraz daha fazla hasar verdim. Diğer kapıyı kitlemiştim, oradan kimse içeri giremezdi."

"ARABADA HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLADIM"

Kavganın ardından tesisi terk ettiğini belirten Melo, evine dönerken düşündüklerini ise "Buradan sonra sahneler kafamda yavaş yavaş canlanacaktı, kendime geldim… Arabanın içinde büyük pişmanlık yaşadım, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım" sözleriyle ifade etti.

FATİH TERİM'E ÖVGÜ

Melo, olayın ardından dönemin teknik direktörü Fatih Terim'in süreci yönetme şeklini ise şu ifadelerle övdü:

"Fatih Terim, ertesi gün antrenmanın medya mensuplarına açık yapılacağının duyurulmasını istedi. Basın, saha kenarındayken yanlarına giderek bir gün önce Albert ile aramda geçenler hakkında onlara bilgi verip, 'İkisini de kadro dışı bıraktım' dedi. Bu, herkes için şoktu; belki farklı bir takımda yaşansa bu olay, kamuoyundan gizlenmeye çalışılabilirdi. Ama Fatih Hoca, orada ne yaptığını çok iyi biliyordu ve olayın yaşandığı ilk andan itibaren süreci yönetmeye başlamıştı."

RİERA DA ANLATMIŞTI

Yaşananların ardından Albert Riera antrenmanlara ve basının karşısına gözü morarmış şekilde çıkmıştı. Konuyla ilgili Albert Riera da 2020 yılında konuşmuştu.

"AKŞAM KAHVE İÇTİK"

Kavga ettikleri günün akşamında birlikte kahve içtiklerini söyleyen Riera, olayı şöyle anlatmıştı:

"O olay sahada oldu. İkimiz de sürekli kazanmayı arzulayan karakterde insanlarız. Kaybetmekten nefret ediyoruz. Maçtan sonra antrenmanda tartıştık ve birbirimizi itmeye başladık. O sırada gergindik ama o durumdan ders aldık. Sonrasında hoca bizi bu konuda düşünmemiz için eve yolladı. Çünkü komşuyduk. Aynı gece birbirimizi aradık. Evde buluştuk. Sonrasında birlikte birer kahve içtik. Biz arkadaştık ve iyi ilişkimizi koruduk. Bu hikâye sürekli galibiyet isteyen iki adamın hikayesiydi. Bundan ibaret. Sonra ilişkimiz daha iyiye gitti ve birlikte şampiyon olduk."