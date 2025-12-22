Felix Uduokhai'nin yeni adresi belli oldu

Beşiktaş’ta forma şansı bulmakta zorlanan Felix Uduokhai için Almanya’dan ilk somut adım geldi. Mainz 05, 28 yaşındaki savunmacı adına satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu.

Bundesliga temsilcisinin yanı sıra, ligde alt sıralarda yer alan bir başka kulübün de Uduokhai ile ilgilendiği belirtiliyor.

Oyuncunun menajerinin yürüttüğü görüşmelerden çıkacak sonuca göre, anlaşma sağlanması halinde devre arasında Almanya’ya dönüş ihtimali bulunuyor.

11 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 11 maçta görev alan Uduokhai, teknik direktör Sergen Yalçın döneminde düzenli forma şansı bulamadı, son 10 maçta süre alamadı.

Uduokhai, 2024 yazında FC Augsburg’dan 5,5 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş’a transfer olmuştu. Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.