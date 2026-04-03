"Felsefe" belgeselinin gala ve söyleşisi Ankara’da gerçekleşecek

Türkiye’den beş farklı felsefeci ile felsefe, sanat, edebiyat, ölüm üzerine diyalogların yer aldığı Münir Alper Doğan’ın yönettiği ‘’Felsefe’’ belgeselinin gala ve söyleşisi Ankara Kült Kavaklıdere’de yapılacak.

Prof. Dr. Örsan K. Öymen, Prof. Dr. Halil Turan, Prof. Dr. Türker Armaner, Doç. Dr. Barış Parkan ve emekli akademisyen, felsefeci Doç. Dr. Cemil Güzey’in “Felsefe nedir?’’ sorusuna verdikleri yanıtlar üzerine kurulu sohbetlerle ilerleyen belgesel dikkat çekici bir temayı işliyor.

ETKİNLİK ÜCRETSİZ

86 dakikalık belgeselin gala ve söyleşisi 4 Nisan Cumartesi günü 19.30’da Ankara Kült Kavaklıdere’de gerçekleştirilecek.

Etkinlik ücretsiz ve tüm yurttaşların katılımına açık.