Felsefeci Uluğ Nutku'nun ölümünün 10. yılına özel: İnanmanın Felsefesi etkinliği

Türkiye’nin en önemli felsefecilerinden Uluğ Nutku ölümünün 10’uncu yılında anlamlı bir etkinlikle anılıyor.

Felsefe Sanat Bilim Derneği’nin “Assos’ta Felsefe” etkinliğinin de konuşmacılarından da birisi olan Uluğ Nutku’nun ölümünün 10. yıl dönümünde; Prof. Dr. Örsan K. Öymen, Prof. Dr. Sinan Özbek, Prof. Dr. Yusuf Örnek, Prof. Dr. Adnan Gümüş’ün konuşacağı Nutku’nun “İnanmanın Felsefesi” adlı eserini ele alan bir etkinlik düzenlenecek.

Açılış konuşmasını Hülya Can Nutku’nun yapacağı etkinlik yarın 14:30 ila 18:30 arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yedikule Gazhane Kültür Merkezi Binası’nda (İstanbul-Fatih-Yedikule Mahallesi) ücretsiz olarak izleyicilerle buluşacak.

Etkinliğin planı ise şu şekilde:

• 14:30-14:45 Hülya Can Nutku: Açılış konuşması

• 14:45-15:30 Prof. Dr. Örsan K. Öymen: “Platon, Hume, Nietzsche Bağlamında İnanmanın Felsefesi ve Uluğ Nutku”

• 15:30-16:15 Prof. Dr. Sinan Özbek: “Uluğ Nutku’nun İnanç Felsefesinde Feuerbach İzleri”

• 16:15-16:30 Ara

• 16:30-17:15 Prof. Dr. Adnan Gümüş “Bir Varlık Şartı Olan İnanma Konusunda Mengüşoğlu’nun Uluğ Nutku’ya Etkisi”

• 17:15-18:00 Prof. Dr. Adnan Gümüş: “Uluğ Nutku’da İnanma, Değer Duyma ve İçten Bağlanmaya Dayalı Ahlak Anlayışının Bilgi ile Sınırları”