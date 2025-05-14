“Femin Art” Uluslararası Kadın Sanatçılar Sergisi Bakü’de: Kültür ve barışın buluşması

9 Mayıs 2025 tarihinde Bakü’nün önemli sanat mekânlarından biri olan Sedet Art Galeri’de, Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği’nin Türkiye’den gelen 28 sanatçısının katılımıyla etkileyici bir uluslararası sergi düzenlendi. Sergi, kadın sanatçıların yaratıcılığını sunmakla kalmayıp, uluslararası kültürel iş birliği ve dünya barışı ideallerine hizmet eden bir platforma dönüştü.

Etkinliğe Azerbaycan’ın tanınmış aydınları, sanat insanları, medya temsilcileri ve genç sanatçılar katıldı. Sergide yer alan eserler, kadın ruhunun derinliğini, yaratıcı gücünü ve insani değerlere olan bağlılığını yansıtıyordu.

Açılış töreninde konuşan Femin Art Başkanı Şükran Üst, bu tür etkinliklerin kadın sanatçıların uluslararası alanda tanınması ve sanat aracılığıyla bir araya gelmesi açısından özel bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Femin Art Azerbaycan temsilcisi Nagiya Rzayeva, konuşmasında kadın sanatçılar arasındaki dayanışma ve iş birliği ortamının daha da geliştirilmesinin gerekliliğini vurguladı.

UASB Azerbaycan temsilcisi, ressam ve küratör Nevai Metin Məmmədoğlu, bu projelerin yalnızca sanat adına değil, aynı zamanda dünya barışı adına da atılmış önemli adımlar olduğunu belirterek, serginin ilerleyen dönemde Türkiye’nin Trabzon şehrinde devam ettirilmesi fikrini ortaya koydu. Bu öneri, katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.

Sergide yer alan Türk sanatçılar; Songül Çelik, Gülsen Sayıtoğlu, Şeyda Sözen ve Şengül Bişiren yaptıkları konuşmalarda, Azerbaycan tarafının misafirperverliğine ve organizasyonun kalitesine teşekkürlerini ilettiler. Bu uluslararası iş birliğinin yeni sergiler ve projelerle süreceğine olan inançlarını dile getirdiler.

Etkinliğin sonunda, “Dünyanın 100 Kadın Ressamı” adlı uluslararası kataloğa dâhil edilen kadın sanatçılara resmi olarak katalogları ve sertifikalar takdim edildi. Katalogda, dünyanın farklı ülkelerinden kadın ressamların eserlerinin yanı sıra, Azerbaycan’ın ilk kadın ressamı Vecihe Samedova’ya da özel bir yer verildi.

Gezi izlenimlerini degerlendiren baskan Şükran Üst şunlaru söyledi:

"Sergi süresince yerli ve yabancı sanatçılar arasında fikir alışverişi yaptık, karşılıklı iş birliği imkânları değerlendirdik. Bakü şehrinin güzelliği, temizliği, mimari, kültür binaları, müzeleri, tiyatroları, parkları, yeşil alanların çokluğu, geniş ağaçlı caddeleri, yaşayan ve ölmüş sanatçılara, bilim insanlarına verilen değer, mezarlıkları ve şehitlikleri ile hepimizi hayran kaldık."