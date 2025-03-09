Feminist Gece Yürüyüşü’nde gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

İstanbul Taksim’de gerçekleştirilen 23'üncü 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü sonrası alandan ayrılan kadınlar polis tarafından ablukaya alındı.

Artı Gerçek'in haberine göre, "Tayyip kaç kaç kaç, kadınlar geliyor" sloganı atıldığı ve "2911 sayılı kanuna muhalefet" gerekçesiyle kadınlara saldıran polis, 2’si çocuk 112 kişiyi darp ederek ve ters kelepçeyle gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlardan 111’i bu sabaha karşı serbest bırakıldı.