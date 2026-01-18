Feminist hafıza Arşivlik Bülten’in son sayısında

İrem İLYAS

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın üç ayda bir yayınlanan dijital bülteni Arşivlik, üçüncü sayısında feminist hafızayı şiddet, yasa, adalet kavramları etrafında yeniden düşünmeye çağırıyor.

Arşiv belgeleri ve bugüne dair anlatıları buluşturan bu sayı, kadınların tarihsel ve güncel adalet arayışlarını görünür kılıyor.

Şiddet, Adalet ve Dayanışmanın İzinde: “Arşivlik” Bülteni başlıklı yayın, kadınların deneyimlerini yalnızca belgelemekle kalmıyor; şiddetin tarihsel sürekliliğini, yasanın adaletle kurduğu sorunlu ilişkiyi ve dayanışmanın imkânlarını feminist bir perspektifle ele alıyor.

İllüstrasyonuyla çizer Bilge Güler’in katkı sunduğu Arşivlik’in son sayısına https://kadineserleri.org/arsivlik-sayi-3-ocak-2026/ adresinden ulaşabilirsiniz.