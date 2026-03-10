Feminist sendikacılık tartışıldı

Emek Servisi

Küresel Sanayi İşçileri Sendikası IndustriALL, feminist sendikacılığı odak merkezlerine aldıklarını duyurdu. IndustriALL, 4’üncü kongrelerinde feminist örgütçülük, toplu pazarlık ve bakış açısını tartıştı. Birleşik Metal-İş, sosyal medyadan üst sendikalarınnın gerçekleştirdiği kongreye dair bilgiler paylaştı.

IndustriALL Genel Başkan Yardımcısı Rose Omamo, örgüt için dönüm noktası sayılacak süreci şu sözlerle belirledi: “Bu karar bizi, feminizmi dönüştürücü bir siyasi program olarak benimsemeye çağırıyor. Feminizm, baskının temel nedenleriyle yüzleşmek için kullandığımız bir araçtır. Bu karar bizi, feminizmi dönüştürücü bir siyasi program olarak benimsemeye çağırıyor.” Güney Afrika’dan SACTWU sendika temsilcisi Etienne Vlok da feminist dönüşümün sendikal yapıların tamamını ilgilendirdiğini söyledi.