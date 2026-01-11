'Femtrak Turgut Uyar Şiir Ödülü' sahiplerine verildi

FEMTRAK Dergisi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Femtrak Turgut Uyar Şiir Ödülü" sahiplerini buldu.

Birinciliği Kemal Gündüzalp, ikinciliği Elif Akyol, üçüncülüğü ise Serkan Öngel elde etti.

İstanbul Kadıköy'de bir mekânda gerçekleştirilen törende konuşan şair ve yazar Malik Enes Gümüşlü, etkinliği şiirin hayattaki yerini hatırlamak adına düzenlediklerini belirterek "Edebiyat insanın kendisine ayna tutma çabasıdır. Şiir insanın içini toparlar. Biz de şiire rengini veren Turgut Uyar için bir aradayız" dedi.

Şair Cezmi Ersöz, "Türk şiirinde Turgut Uyar ve Edip Cansever gibi isimler ne yazık ki kenarda kalmış durumda. Kendisi Türk şiiri için bir zirvedir ve aşılamamıştır" diye konuştu. Uyar'ın oğlu Hayri Turgut Uyar ise "Babam, yaşadığı dönemde farklı nedenlerle eleştirilmiş bir isim. Yıllar sonra genç kuşakların onu daha doğru anladığını ve değerlendirdiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Femtrak Turgut Uyar Şiir Ödülü'nde birinciliği Kemal Gündüzalp, ikinciliği Elif Akyol, üçüncülüğü ise Serkan Öngel elde etti. "Onur Ödülü" Onur Sakarya'ya verilirken, mansiyon ödüllerine ise Yusuf Çağlar ve Engin Turgut lâyık görüldü.