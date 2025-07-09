Fenalaşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hastaneye kaldırıldı

Kanser tedavisi geçmişi bulunan ve lenfoma şüphesiyle ameliyat edilmesinin ardından dün yeniden Buca Kırıklar Cezaevi’ne sevk edilen, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, cezaevinde fenalaştı.

T24'ün aktardığına göre Çalık, ambulansla acil servise kaldırıldı.

Daha önce iki kez kanser tedavisi gören Çalık, 4 Haziran’da Marmara Cezaevi’nden İzmir Buca Kırıklar Cezaevi’ne nakledilmişti. Cezaevinde şiddetlenen ağrılarının ardından 23 Haziran’da yeniden hastaneye sevk edilen Çalık’a İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kemik iliği biyopsisi yapıldı. Patoloji sonucunda lenfoma ile ilgili ciddi bulgular tespit edilince ameliyat edildi.

Çalık, ameliyatın ardından dün, yeniden Buca Kırıklar Cezaevi’ne sevk edilmişti.

Çalık hakkında hazırlanan sağlık kurulu raporuna dikkat çeken avukatları, "Cezaevi koşulları hayati tehlike yaratabilir" diyerek tahliye çağrısında bulunmuştu.