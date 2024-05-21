Fenalaşan İtalya Savunma Bakanı Crosetto hastaneye kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella başkanlığında gerçekleştirilen, ülkeye yönelik iç ve dış güvenlik tehditleri ile uluslararası gelişmelerin değerlendirildiği Yüksek Savunma Konseyi toplantısı sırasında Savunma Bakanı Crosetto'nun fenalaştığı ve bu nedenle ambulansla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Dünya 21.05.2024 23:14 Giriş: 21.05.2024 23:14

Güncelleme: 21.05.2024 23:17 Kaynak: AA

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FOTOĞRAF: depophotos