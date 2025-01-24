Fener, Carlos’la sözleşme imzaladı

Yunis ALAÇAM

Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Brezilyalı stoper Diego Carlos’la 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe’ye imza attıktan sonra açıklamada bulunan Diego Carlos, "Burada bulunduğum için çok mutluyum, bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

Bonservisiyle kadroya katılan 31 yaşındaki stoper, aynı zamanda Fenerbahçe’nin tarihindeki 194’üncü yabancı oyuncu transferi olarak kayıtlara geçti. Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique’nin Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’ye sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbol akademisinden yetişen Emir Ortakaya’nın da Belçika’nın Beerschot Kulübüne transfer olduğu bilgisine yer verildi. Fenerbahçe Kulübü, Emir Ortakaya’nın transfer sözleşmesinde geri alma opsiyonuna sahip olduğunu da kaydetti.