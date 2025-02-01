Fener Koyu’na kanalizasyon tehdidi

İzmir Çeşme’nin en güzel koylarından biri olan Fener Koyu’nda DAP YAPI tarafından yürütülen inşaat projesi, çevre kirliliği endişelerini artırdı. Şirket, sahilden denize uzanan bir kanalizasyon borusu döşedi. Borunun inşaat alanından yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Ulusoy Limanı’na kadar uzanacağı belirtildi. Bölge sakinleri ve yaşam savunucuları, projenin bölgeyi kirleteceğini belirterek tepki gösterdi.

Çeşme Yarımada Çevre Derneği tarafından yapılan açıklamada, “Çeşme Belediyesi inşaatı denetledi ancak şirketin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan aldığı yağmur suyu deşarj izni nedeniyle müdahale edemedi. Şunu çok iyi biliyoruz ki, amaçları proje sahasında biriken suları denize deşarj etmek değil. Bölgede kanalizasyon yok. Çok değerli yağmur suyu depolanarak bahçe sulamasında kullanılabilir. Bu firmanın niyeti kanalizasyon atıklarını denize pompalamak. Pompalayacakları su temiz olsaydı, boruyu inşaatın sadece 30 metre uzağındaki kendi plajlarına döşerlerdi. Ancak DAP YAPI, atık borusunu 1 kilometre uzağa, Ulusoy Limanı’na yönlendiriyor” denildi.

“YAZIN ÇEŞME’DE 6 AY YAĞMUR YOK”

Dernek, konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na şikayette bulunacaklarını ve Çeşme’nin doğal güzelliklerini korumak için sürecin takipçisi olacaklarını duyurarak şunları kaydetti:

“Yazın Çeşme’de 6 ay yağmur yok. Bu su için bu kadar boru döşenmesi, uzun vadede proje alanında birikecek her türlü kirli suyun ve atıkların denize deşarj edilmesi ihtimalini içinde barındırmaktadır. Bir kilometre uzaklıkta Ulusoy Limanı bulunuyor. Kirli suların Ulusoy Limanı’ndan geldiği izlenimi yaratılacak. Deşarj edecekleri su temiz olsa, hemen kendi önlerinde olan plaja boru döşerlerdi. Kendi plajlarında kirlilik olmasın diye boru 1 kilometre öteye döşeniyor. Çevre Bakanlığı izin belgesinde atık suyun yılda 4 defa bakanlık tarafından denetleneceğini belirtmiş. Ancak Bakanlığın Çeşme’de bu denetimi yapacak personeli bile yok. Geçmişte bu tür denetimlerin yapılmadığı biliniyor.”