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Fener Rum Patrikhanesi'nde Paskalya ayini yapıldı

Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla Fener Rum Patrikhanesi'nde ayin düzenlendi.

Güncel
  • 20.04.2025 12:59
  • Giriş: 20.04.2025 12:59
  • Güncelleme: 20.04.2025 13:01
Kaynak: AA
Fener Rum Patrikhanesi'nde Paskalya ayini yapıldı
Fotoğraf: AA

Fatih'te bulunan Fener Rum Patrikhanesi Aya Yorgi Kilisesi'nde gerçekleştirilen programda dualar ve ilahiler okundu.

Patrik Bartholomeos'un yönettiği ayine, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Konstantinos Koutras da katıldı.

Patrikhane bahçesinde devam eden ayinde saat 00.00'da Fener Rum Patrikhanesi ve kilisedeki ışıklar söndürülerek çanlar çalındı. Katılımcılar, Hz. İsa'nın yeniden dirilişini sembolize eden mumları yakarak ayine eşlik etti.

Sabaha kadar dualarla devam edecek Paskalya programı, saat 10.00'da düzenlenen ayinle sona erdi.

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