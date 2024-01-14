Fenerbahçe 1 - Gaziantep 0

Süper Lig'in 20. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Süper Lig'in 20. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı. Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golü 81. dakikada İrfan Can Kahveci attı.

Fenerbahçe'de yeni transfer Leonardo Bonucci, 28. dakikada sakatlanan Serdar Aziz'in yerine oyuna girdi. İtalyan yıldız, ilk kez Fenerbahçe formasını giydi.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko, 50. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.

Sarı lacivertli takım, bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini aldı. Gaziantep FK ise 4 maç sonra mağlup oldu.