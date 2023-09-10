Fenerbahçe, 15 günde 5 maça çıkacak

Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde galibiyet serileriyle sezona başlayan Fenerbahçe, milli ara sonrası 15 gün içerisinde 5 maça çıkacak.

Süper Lig’de 4. hafta itibarıyla verilen milli ara sonrası Fenerbahçe, 17 Eylül Pazar günü Antalyaspor’u konuk edecek. Sarı-lacivertlileri bu müsabaka ile birlikte yoğun bir maç trafiği bekliyor.

21 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland ile Kadıköy’de karşılaşacak. 3 gün sonra deplasmanda Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak Fenerbahçe, hafta içi mesaisinde (28 Eylül) yine Başakşehir ile lig maçına çıkacak. İsmail Kartal’ın öğrencileri, 1 Ekim Pazar günü gündüz maçında Çaykur Rizespor’u konuk edecek.

Fenerbahçe, Ekim ayında ise 2’si UEFA Avrupa Konferans Ligi, 4’ü Süper Lig olmak üzere 6 mücadele yapacak.