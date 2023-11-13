Fenerbahçe, 19 maçlık galibiyet serisinin ardından 3 maçtır kazanamıyor

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 19 maçını kazanarak sezona oldukça başarılı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında alınan yenilginin ardından ivme kaybetti.

Sarı-lacivertliler, ligin 11. haftasında Trabzonspor'a 3-1 yenilip, 12. haftasında Adana Demirspor'la 0-0 berabere kalırken, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'e de deplasmanda 2-0 kaybetti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Zimbru eşleşmesiyle sezona başlayan Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'da çıktığı ilk 19 maçını kayıpsız geçti. Süper Lig'e 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayarak rekor kıran sarı-lacivertliler, Avrupa'da da üst üste 9 mücadelede rakiplerine şans tanımadı.

Süper Lig'in 11. haftasında Ülker Stadı'nda Trabzonspor'a 3-2 kaybederek bu sezonki ilk kaybını yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, bu maçın ardından çıktığı 2 mücadelede ise galip gelemeyerek 3 maçlık kazanamama serisine imza attı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü maçında Ludogorets'e deplasmanda 2-0 kaybeden sarı-lacivertli takım, bu sezon gol atamadığı ilk resmi maçını oynadı.

Ludogorets karşılaşmasının ardından Süper Lig'de Adana deplasmanına çıkan Fenerbahçe, Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalarak ligde de ilk kez gol atamadığı bir 90 dakika çıkardı.

Trabzonspor, Ludogorets ve Adana Demirspor karşılaşmalarında galibiyet alamayan sarı-lacivertliler, 19 maçlık galibiyet serisinin ardından ivme kaybetti.