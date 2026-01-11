Fenerbahçe 24 saatte ikinci kupasını kazandı

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Derbiyi 86-66'lık skorla kazanan sarı-lacivertliler, kupayı müzesine götüren taraf oldu.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler, futboldaki Süper Kupa zaferinden bir gün sonra ezeli rakibini yenerek basketbolda bir kupayı daha müzesine götürmüş oldu.

İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

Karşılaşmaya tempolu başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda hücumdaki etkinliği ve savunmadaki sertliğiyle oyunun kontrolünü eline aldı. Devreye 47-35 üstün giren Fenerbahçe, ikinci yarıda da oyunu bırakmadı ve farkı açarak parkeden 20 sayılık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'de Emma Meesseman 17 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, pota altında da 4 ribauntla etkili bir performans sergiledi. Kayla McBride 15 sayı üretirken, Iliana Rupert 16 sayı ile galibiyete önemli katkı verdi. Sarı-lacivertlilerde Sevgi Uzun ise 5 asistle takımının oyun kurulumunda öne çıkan isim oldu.

Galatasaray cephesinde Elizabeth Williams 15 sayı ve 4 ribauntla takımının en etkili oyuncusu olurken, Kamiah Smalls 5 asistle mücadele etti. Ancak sarı-kırmızılı ekip, özellikle ikinci yarıda Fenerbahçe’nin sert savunması karşısında skor üretmekte zorlandı.

Maçı %65,9 saha içi isabet oranıyla oynayan Fenerbahçe, ribauntlarda ve asist paylaşımında da rakibine üstünlük kurdu. Galatasaray ise %47,2 saha içi isabet oranında kaldı.