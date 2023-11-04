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Fenerbahçe, 26 yıl sonra Trabzonspor’a sahasında kaybetti

Fenerbahçe, Trabzonspor’a 3-2 mağlup olarak, rakibine karşı Süper Lig’de sahasındaki 26 yıllık yenilmezlik serisi sona erdi.

Ajans Haberleri
  • 04.11.2023 21:27
  • Giriş: 04.11.2023 21:27
  • Güncelleme: 04.11.2023 21:27
Kaynak: İHA
Fenerbahçe, 26 yıl sonra Trabzonspor’a sahasında kaybetti


Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. Müsabakayı 3-2 kaybeden sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic 2 gol atarken, mağlubiyete engel olamadı. Fenerbahçe, bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı. Rakibine karşı Kadıköy’de büyük üstünlük kuran Fenerbahçe, ligde son 26 maçta 14 galibiyet, 12 beraberlik aldı. Bugünkü sonuçla birlikte Karadeniz ekibi 1997-1998 sezonu sonrası ilk kez galibiyet sevinci yaşadı. Bu süreçte Kanarya, rakip filelere 48 gol gönderirken, Trabzon ekibi 24 gol attı.

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