Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı

Süper Lig’in 24’üncü haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayan maçta hakem Ali Şansalan düdük çaldı. Ali Şansalan’ın yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlendi.

Maça baskılı başlayan taraf Fenerbahçe olsa da Kasımpaşa dengeyi sağlayarak Rodrigues ve Da Costa ile gol pozisyonu yakaladı. İlk 20 dakika golsüz eşitlikle geçildi. Fenerbahçe, 21’inci dakikada öne geçti. Fred’in savunma arkasına gönderdiği topa Opoku istediği gibi dokunamadı ve top En Nesyri’de kaldı. En Nesyri ceza sahası çizgisi üzerinden kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya da baskılı başlayan Fenerbahçe, 52’nci dakikada 2’nci golü buldu. Kasımpaşa savunmasında Rodrigues’in uzaklaştırmak istediği topu kazanan Mert Müldür, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Mert Müldür’ün pasıyla ceza sahası çizgisinin bir adım içinde kaleyi cepheden gören pozisyonda buluşan Oğuz Aydın, gelişine yaptığı vuruşla sol köşeden topu ağlara gönderdi: 2-0. Kasımpaşa, 62’nci dakikada farkı 1’e indirdi. Sağ taraftan Winck’in ceza sahasında ortasına iyi yükselen Fall, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-1. Sarı-lacivertliler, 71’inci dakikada 3’üncü golü attı. Sol taraftaki Oğuz Aydın’dan pası alan Dzeko’nun ara pasıyla savunma arkasına hareketlenen En Nesyri, ceza sahası içi sol çaprazdan kaleci Gianniotis’in üzerinden aşırttığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1. Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.